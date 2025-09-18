México cae en el ranking mundial de la FIFA y hay nuevo líder que desplaza a Argentina de la cima

La Selección Mexicana de Futbol cayó un lugar en el ranking mundial de la FIFA, en el último análisis del organismo publicado este jueves 18 de septiembre, en un comunicado en el que además se conoce al nuevo líder de todo el mundo, la Selección de España que le quita la cima a Argentina.

México, con un par de amistosos en contra de Japón y Corea del Sur en los que empató, le pasaron factura pasando del lugar 13 del mundo al escalón 14 del ranking global, una caída que preocupa, pero que no es tan aparatosa como la que refleja Alemania que perdió tres lugares en el último estudio pasando del siito 9 hasta el escalón 12.

Este es el TOP 10 de ranking del Mundo de la FIFA: España es el nuevo líder

El nuevo líder del mundo del futbol a nivel de selecciones es España, que subió un sitio y encabezó el conteo superando a Argentina y Francia.

A Argentina le salió muy caro perder ante Ecuador en la última fecha de las eliminatorias por marcador de 1-0, pues además de las obvias y esperadas críticas, perdió el sitio de honor.

Portugal subió un sitio y es quinto del mundo y ese espacio lo perdió Brasil que perdió un lugar.

1 España +1

2 Francia +1

3 Argentina -2

4 Inglaterra

5 Portugal +1

6 Brasil -1

7 Países Bajos

8 Bélgica

9 Croacia +1

10 Italia +1

14 México -1

16 Estados Unidos -1

La lista de próximos rivales de México como preparación al Mundial del 2026

La Selección Mexicana de Javier Aguirre, encarará cuatro duelos de mucha intensidad y exigencia en la fecha FIFA del mes de octubre y noviembre, estando ya confirmados los rivales.