Ecuador vs Argentina en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la jornada 18 de la eliminatoria CONMEBOL para el Mundial de México 2026 HOY martes 9 de septiembre?, marcador online

Ecuador y Argentina se medirán en un partidazo en la última fecha de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. Ambos combinados nacionales ya tienen su boleto a la fiesta del próximo año, pero querrán cerrar con buenas sensaciones antes de cerrrar su participación en este mini torneo de Sudamérica.

Los pupilos de Lionel Scaloni no tuvieron ningún problema para asegurar su lugar en el Mundial 2026 y de hecho, fueron los primeros en conseguir su entrada a la justa internacional. Por otro lado, los pupilos de Sebastián Becacecce se crecieron en las eliminatorias y podrían quedar como sublíderes de la tabla general en caso de que saquen el triunfo ante los actuales monarcas del mundo.