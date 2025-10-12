México 0-4 Colombia amistoso: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY sábado 11 de octubre, partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026; marcador online por internet y en directo

Tras la derrota y eliminación de México vs Argentina en el Mundial sub 20 , este sábado la Selección Mexicana mayor toma su turno y entra en acción para enfrentar al cuadro de Colombia, en un amistoso internacional con sabor a Copa del Mundo. El partido se da justo a 9 meses para que ruede el balón en el Estadio Azteca. Este encuentro que forma parte de la Fecha FIFA y de los exámenes de este mes al cuadro de Javier Aguirre, lo podrás ver EN VIVO aquí a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.

El equipo del Vasco Aguirre se mete a una cancha del Estadio AT&T Stadium que tendría los accesos agotados, por lo que el cuadro azteca tendrá a 80 mil espectadores para este duelo que luce complicado en contra del cuadro sudamericano que entrena Néstor Lorenzo.

Los equipos van con lo mejor que tienen al alcance, pensando seriamente ya rumbo al Mundial, pues las fechas FIFA se agotan y este año aún les queda tres compromisos para experimentar y probar jugadores.

Cada detalle listo... 🫡



Estamos preparados para una nueva batalla. 🔥#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

México vs Colombia, un duelo muy parejo

Como referencia considerando el ranking FIFA del mes de septiembre, se conoce que México está ubicado en el escalón 14 del mundo, en tanto que Colombia lo aventaja solo por un sitio instalándose en el escalafón 13.

En el ranking pasado los papeles estaban invertidos, pero para FIFA los momentos generales y en el análisis México y Colombia están muy parejos.