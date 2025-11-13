México debe tomar nota cuanto antes: equipo con jugadores de 21 años revoluciona al mundo

México cuenta con una gran camada de futbolistas jóvenes que mantienen ilusionados a todos los aficionados de nuestro país. Jugadores como Obed Vargas, Elías Montiel, Gilberto Mora , entre otros, han demostrado que están para grandes cosas a pesar de su corta edad. Sin embargo, la Selección Mexicana podría aprender ciertos conceptos del Racing de Estrasburgo, equipo francés que revoluciona al mundo con su forma de jugar al futbol.

Así juega Racing de Estrasburgo, equipo que promedia una edad de 21 años

En la red social de X, se viralizó un video donde se puede observar una salida limpia de Estrasburgo desde la portería con una combinación de pases cortos eludiendo la presión alta del rival. El equipo francés logra neutralizar la arremetida del rival para luego salir al contraataque y, finalmente, terminar la jugada con un centro al área producto de la pegada de Valentín Barco, una de las joyas del equipo.

@RCSA / X Racing de Estrasburgo es el equipo revelación de la Ligue One

El video está cerca de alcanzar las 300,000 visualizaciones en X y generó más de 5 mil reacciones entre todos los aficionados del futbol. El alto nivel de Racing de Estrasburgo sorprende a los fanáticos debido a que se trata de un equipo en pleno crecimiento, que cuenta con un promedio de edad de 21,7 años en su plantilla. Sin lugar a dudas, son el equipo revelación de la Ligue One, Primera División de Francia.

Así sale jugando el Estrasburgo de Barco y Panichelli, el equipo revelación de la Ligue 1.



¿PROMEDIO DE EDAD? 21 AÑOS. 🤯🇫🇷pic.twitter.com/iLczsc3Azu — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 12, 2025

Racing de Estrasburgo es la revelación del futbol francés

En 12 jornadas disputadas dentro de la Ligue One, los dirigidos por Liam Rosenior lograron posicionarse entre los cuatro mejores equipos del país europeo, estableciéndose en la cuarta posición de la tabla general con 22 puntos. Si bien es cierto que se encuentran a 5 unidades de diferencia con el líder (PSG), de momento están dentro de la clasificación a la UEFA Champions League de la temporada 2026/27.

Los jugadores más destacados del Racing de Estrasburgo en 2025

Según SofaScore, el futbolista más sobresaliente del Estrasburgo es el propio Valentín Barco, mediocampista argentino de tan solo 21 años de edad que promedia una valoración de 7.34 sobre 10. Es el líder de asistencias del equipo con 4 pases gol a sus compañeros.

También destaca Joaquín Panichelli, delantero de 23 años, también argentino, que ha sorprendido a toda Europa siendo el máximo goleador de la Ligue One con 9 tantos convertidos. El ex River Plate ya ha llamado la atención de varios clubes europeos como el AC Milan o el Atlético Madrid.

Sin lugar a dudas, Estrasburgo demuestra semana tras semana que la experiencia no asegura rendimiento ni prosperidad, ya que con jóvenes talentos con hambre de gloria se pueden conseguir resultados extraordinarios. México podría implementar esta filosofía en la Selección Mexicana, sobre todo sabiendo que cuenta con jugadores con un futuro prometedor.