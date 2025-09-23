deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

México suma dos medallas más en el Mundial de Paranatación; ¿en qué lugar del medallero se encuentra?

México sigue escalando posiciones en el medallero del Mundial de Paranatación 2025. Lo anterior deriva de las dos preseas que se obtuvieron durante este día.

mexico-dos-medallas-mundial-paranatacion-lugar-medallero.jpg
X: Conade
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El 2025 ha sido uno de los años más importantes para los distintos atletas nacionales que han viajado miles de kilómetros para poner el nombre de México en alto. Para muestra de lo anterior está lo que sucede en el Mundial de Paranatación , mismo en donde la Delegación Mexicana continúa brillando.

Puro espectáculo en la capital de Francia | Zigzagueando París 2024

El Mundial de Paranatación se ha convertido en uno de los eventos más seguidos por los expertos en el deporte nacional e internacional, por lo que recientemente se supo que México obtuvo dos medallas más durante este martes 23 de septiembre. Ahora bien, ¿en qué lugar se encuentra dentro del medallero oficial?

¿En qué lugar está México dentro del medallero del Mundial de Paranatación?

Después de algunos días de haber comenzado, vale mencionar que, ahora mismo, México se encuentra en la posición número 16 del medallero del Mundial de Paranatación, un lugar que a priori lo coloca dentro de los 20 mejores países en este deporte, lo cual habla del impacto del mismo al interior del país.

Te puede interesar: Así fue como El Fiscal, hijo de Abismo Negro, se enteró de la muerte de su padre

Te puede interesar: El Fiscal, hijo de Abismo Negro, revela que su madre padece cáncer

Cabe mencionar que, históricamente, México es uno de los países del continente que más preseas obtienen en disciplinas con alguna discapacidad. Por ende, maravilla el hecho de que la Delegación Nacional siga demostrando el poderío del país en este tipo de rubros.

¿Cuáles fueron las últimas dos medallas obtenidas por México?

El primer atleta en obtener una presea para México fue Ángel Camacho, quien obtuvo su segunda medalla de bronce en el Mundial de Paranatación Singapur 2025 al quedarse con el tercer puesto en la final de 150 metros combinado individual SM4, esto luego de cerrar con un tiempo de 2:37.65 minutos.

El tercer día de competencia también trajo consigo la primera medalla de plata para la Delegación Mexicana y, con ello, la cuarta para el país hasta ahora. Tal hecho fue obra de Jesús Gutiérrez, quien obtuvo una medalla en la final de 200 metros combinado individual SM6 al cronometrar 2:37.06 minutos, un récord a nivel América.

¿Cuándo termina el Mundial de Paranatación 2025?

Cabe mencionar que el Mundial de Paranatación Singapur 2025 comenzó el pasado 21 de septiembre, por lo que finalizará una semana después; es decir, el próximo sábado 27 de septiembre.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×