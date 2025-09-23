México suma dos medallas más en el Mundial de Paranatación; ¿en qué lugar del medallero se encuentra?

El 2025 ha sido uno de los años más importantes para los distintos atletas nacionales que han viajado miles de kilómetros para poner el nombre de México en alto. Para muestra de lo anterior está lo que sucede en el Mundial de Paranatación , mismo en donde la Delegación Mexicana continúa brillando.

Puro espectáculo en la capital de Francia | Zigzagueando París 2024

El Mundial de Paranatación se ha convertido en uno de los eventos más seguidos por los expertos en el deporte nacional e internacional, por lo que recientemente se supo que México obtuvo dos medallas más durante este martes 23 de septiembre. Ahora bien, ¿en qué lugar se encuentra dentro del medallero oficial?

¿En qué lugar está México dentro del medallero del Mundial de Paranatación?

Después de algunos días de haber comenzado, vale mencionar que, ahora mismo, México se encuentra en la posición número 16 del medallero del Mundial de Paranatación, un lugar que a priori lo coloca dentro de los 20 mejores países en este deporte, lo cual habla del impacto del mismo al interior del país.

Te puede interesar: Así fue como El Fiscal, hijo de Abismo Negro, se enteró de la muerte de su padre

Te puede interesar: El Fiscal, hijo de Abismo Negro, revela que su madre padece cáncer

DOS MEDALLAS MÁS PARA MÉXICO EN MUNDIAL DE PARANATACIÓN



La jornada del 23 de septiembre, la delegación mexicana conquistó dos preseas en #Singapur2025



🥈 Jesús Alberto Gutiérrez - 200m combinados SM6

🥉 Ángel de Jesús Camacho - 150m combinados SM4



Con estas preseas, México… pic.twitter.com/wTnTaX7yv4 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 23, 2025

Cabe mencionar que, históricamente, México es uno de los países del continente que más preseas obtienen en disciplinas con alguna discapacidad. Por ende, maravilla el hecho de que la Delegación Nacional siga demostrando el poderío del país en este tipo de rubros.

¿Cuáles fueron las últimas dos medallas obtenidas por México?

El primer atleta en obtener una presea para México fue Ángel Camacho, quien obtuvo su segunda medalla de bronce en el Mundial de Paranatación Singapur 2025 al quedarse con el tercer puesto en la final de 150 metros combinado individual SM4, esto luego de cerrar con un tiempo de 2:37.65 minutos.

El tercer día de competencia también trajo consigo la primera medalla de plata para la Delegación Mexicana y, con ello, la cuarta para el país hasta ahora. Tal hecho fue obra de Jesús Gutiérrez, quien obtuvo una medalla en la final de 200 metros combinado individual SM6 al cronometrar 2:37.06 minutos, un récord a nivel América.

Medallas para México en el Campeonato Mundial de Paranatación 🏊‍♂️



En los dos primeros días de acción en #Singapur2025, la delegación mexicana ya ha cosechado dos metales, un oro de Arnulfo Castorena en 50m pecho SB2 y un bronce de Angel Camacho en 100m libres S4.



Hay que… pic.twitter.com/5n61tBV3L0 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 22, 2025

¿Cuándo termina el Mundial de Paranatación 2025?

Cabe mencionar que el Mundial de Paranatación Singapur 2025 comenzó el pasado 21 de septiembre, por lo que finalizará una semana después; es decir, el próximo sábado 27 de septiembre.