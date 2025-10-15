México vs Ecuador: alineaciones del partido de Fecha FIFA rumbo al Mundial del 2026
México se enfrenta ante Ecuador, esperando regresar al rumbo de la victoria, luego de la paliza sufrida ante Colombia, que preocupó a la afición estando a 9 meses del Mundial.
México tiene su segundo juego amistoso en este Fecha FIFA de octubre, enfrentando al cuadro de Ecuador, que luce como un equipo fuerte que está pasando por un buen momento futbolístico ya clasificado al Mundial del 2026. Con toda la motivación y llegando a una cancha que será mundialista como es la del Estadio Akron ambos equipos se enfrentan con sus mejores hombres en la cancha.
SIGUE AQUÍ EN VIVO MÉXICO VS ECUADOR
Javier Aguirre, timonel de México, no quedó contento con el funcionamiento del equipo ante Colombia, producto de la paliza de 4-0 el sábado pasado en Dallas, Texas, a tal grado de mencionar que hablaría con algunos jugadores que no estuvieron a la altura del partido, sobre todo porque dejaron de competir y luchar más allá de ser superados.
Así, Aguirre hace algunas modificaciones para enfrentarse a un Ecuador con elementos experimentados, con boleto al Mundial y con las ganas de que de la mano de Sebastián Andrés Beccacece, puedan vencer a un equipo mexicano en su casa.
Te podría interesar: Potencia del mundo, logra su boleto al Mundial del 2026
La alineación de México para enfrentar a Ecuador
12 José Raúl Rngel
3 César Montes
5 Johan Vásquez
15 Israel Reyes
20 Mateo Chávez
6 Erik Lira
7 Luis Romo
18 Erick Sánchez
9 Julián Quiñones
19 Germán Berterame
22 Hirving Lozano
La alineación de Ecuador para enfrentar a México
1 Hernán Galíndez
4 Joel Ordóñez
6 William Pacho
7 Alan Minda
8 Jordy Alcívar
15 Pedro Vite
17 Ángeo Preciado
24 Yaimar Medina
9 John Yeboah
13 Enner Valencia
21 Alan Franco
La posición de México y Ecuador en el ranking de FIFA
México ahora mismo está en el escalón 14 del mundo , cayendo en el último ranking un lugar, en tanto que los ecuatorianos se encuentran instalados en el escalón 24 del mundo. Con diferencia de 10 lugares de acuerdo al ranking de la FIFA, se miden estas escuadras que prometen un gran partido.