México vs Ecuador: alineaciones del partido de Fecha FIFA rumbo al Mundial del 2026

México tiene su segundo juego amistoso en este Fecha FIFA de octubre, enfrentando al cuadro de Ecuador, que luce como un equipo fuerte que está pasando por un buen momento futbolístico ya clasificado al Mundial del 2026. Con toda la motivación y llegando a una cancha que será mundialista como es la del Estadio Akron ambos equipos se enfrentan con sus mejores hombres en la cancha.

Javier Aguirre, timonel de México, no quedó contento con el funcionamiento del equipo ante Colombia, producto de la paliza de 4-0 el sábado pasado en Dallas, Texas, a tal grado de mencionar que hablaría con algunos jugadores que no estuvieron a la altura del partido, sobre todo porque dejaron de competir y luchar más allá de ser superados.

Así, Aguirre hace algunas modificaciones para enfrentarse a un Ecuador con elementos experimentados, con boleto al Mundial y con las ganas de que de la mano de Sebastián Andrés Beccacece, puedan vencer a un equipo mexicano en su casa.

Santiago Gimenez Santiago Gimenez es el jugador estrella de la Selección Mexicana

La alineación de México para enfrentar a Ecuador

12 José Raúl Rngel

3 César Montes

5 Johan Vásquez

15 Israel Reyes

20 Mateo Chávez

6 Erik Lira

7 Luis Romo

18 Erick Sánchez

9 Julián Quiñones

19 Germán Berterame

22 Hirving Lozano

La alineación de Ecuador para enfrentar a México

1 Hernán Galíndez

4 Joel Ordóñez

6 William Pacho

7 Alan Minda

8 Jordy Alcívar

15 Pedro Vite

17 Ángeo Preciado

24 Yaimar Medina

9 John Yeboah

13 Enner Valencia

21 Alan Franco

La posición de México y Ecuador en el ranking de FIFA

México ahora mismo está en el escalón 14 del mundo , cayendo en el último ranking un lugar, en tanto que los ecuatorianos se encuentran instalados en el escalón 24 del mundo. Con diferencia de 10 lugares de acuerdo al ranking de la FIFA, se miden estas escuadras que prometen un gran partido.