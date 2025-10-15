deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México vs Ecuador: alineaciones del partido de Fecha FIFA rumbo al Mundial del 2026

México se enfrenta ante Ecuador, esperando regresar al rumbo de la victoria, luego de la paliza sufrida ante Colombia, que preocupó a la afición estando a 9 meses del Mundial.

alineaciones mexico ecuador en vivo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

México tiene su segundo juego amistoso en este Fecha FIFA de octubre, enfrentando al cuadro de Ecuador, que luce como un equipo fuerte que está pasando por un buen momento futbolístico ya clasificado al Mundial del 2026. Con toda la motivación y llegando a una cancha que será mundialista como es la del Estadio Akron ambos equipos se enfrentan con sus mejores hombres en la cancha.

SIGUE AQUÍ EN VIVO MÉXICO VS ECUADOR

Javier Aguirre, timonel de México, no quedó contento con el funcionamiento del equipo ante Colombia, producto de la paliza de 4-0 el sábado pasado en Dallas, Texas, a tal grado de mencionar que hablaría con algunos jugadores que no estuvieron a la altura del partido, sobre todo porque dejaron de competir y luchar más allá de ser superados.

Así, Aguirre hace algunas modificaciones para enfrentarse a un Ecuador con elementos experimentados, con boleto al Mundial y con las ganas de que de la mano de Sebastián Andrés Beccacece, puedan vencer a un equipo mexicano en su casa.

Te podría interesar: Potencia del mundo, logra su boleto al Mundial del 2026

Mundial 2026
Santiago Gimenez
Santiago Gimenez es el jugador estrella de la Selección Mexicana

La alineación de México para enfrentar a Ecuador

12 José Raúl Rngel

3 César Montes

5 Johan Vásquez

15 Israel Reyes

20 Mateo Chávez

6 Erik Lira

7 Luis Romo

18 Erick Sánchez

9 Julián Quiñones

19 Germán Berterame

22 Hirving Lozano

La alineación de Ecuador para enfrentar a México

1 Hernán Galíndez

4 Joel Ordóñez

6 William Pacho

7 Alan Minda

8 Jordy Alcívar

15 Pedro Vite

17 Ángeo Preciado

24 Yaimar Medina

9 John Yeboah

13 Enner Valencia

21 Alan Franco

La posición de México y Ecuador en el ranking de FIFA

México ahora mismo está en el escalón 14 del mundo , cayendo en el último ranking un lugar, en tanto que los ecuatorianos se encuentran instalados en el escalón 24 del mundo. Con diferencia de 10 lugares de acuerdo al ranking de la FIFA, se miden estas escuadras que prometen un gran partido.

Ecuador México
@EnnerValencia14
Enner Valencia consideró que al futbolista mexicano lo deben dejar salir más a Europa

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs colombia.jpg
Selección Azteca
Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026
johan carbonero.jpg
Selección Azteca
Gol de Johan Carbonero | México 0 - 4 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
×
×