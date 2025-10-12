deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Javier Aguirre decepcionado lanza advertencia: ‘hablaré con algunos que no están a la altura’

Javier Aguirre aceptó en rueda de prensa el rigor de una derrota como entrenador de la Selección Mexicana sobre el cuadro de Colombia; señaló disgustó con algunos seleccionados.

Luego de la derrota dolorosa por 4-0 de México ante Colombia en juego amisoto , el entrenador Javier Aguirre dejó claro que el responsable número 1 es él, pero que luego será motivo de una charla con ciertos jugadores que a su parecer dejaron de competir y no estuvieron a la altura de un juego de ese nivel.

El juego internacional rumbo al Mundial del 2026, terminó siendo una verdadera pesadilla para el cuadro de Javier Aguirre quien dio la cara y aceptó que su equipo no jugó bien, aunque cree que hay puntos que se pueden rescatar de ese 4-0.

Javier Aguirre, se queja de la falta de competencia de su Selección Mexicana

Javier Aguirre recalcó en rueda de prensa que su equipo y sus jugadores en un punto no compitieron, y eso no se puede permitir y escapa a lo que se puede trabajar en un entrenamiento.

“Nos faltó saber competir mejor, ese es un aprendizaje, no se puede ser tan poco competitivo, momentos o eventos. No quiero señalar o puntualizar, el responsable máximo soy yo. Pero sí internamente hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir. A veces en los 90 minutos, hubo jugadores que no estuvieron a la altura”, acotó Aguirre.

El timonel agregó que en ocasiones en una derrota se puede rescatar como se luchó o compitió por el balón, pero eso no encontró en ciertos jugadores que ahora parecen estar en predicamentos.

Te podría interesar: Selección que venció a México, se burla públicamente con una popular canción

Advierte Javier Aguirre, que habrá cambios ante Ecuador

Javier Aguirre, sostuvo que estos partidos son para probar e intentar cosas, por lo que subrayó sin titubeos, que si tiene que hacer algunos cambios para el próximo partido, los puede hacer y los hará, reiterando su disgusto por la falta de competencia.

Aguirre advirtió sobre las jugadas a balón parado

El entrenador de México, Javier Aguirre entre sus conclusiones, también sostuvo que avisó y trabajó con sus jugadores sobre la forma de atacar de Colombia especialmente a balón parado, por lo que no encontró explicaciones para la forma en la que cayeron los goles.

“Hay cosas que no terminan de gustar, que insistes y les pides y las situaciones ya no van más”, indicó Aguirre quien dijo que Colombia fue más competitivo y agresivo por lo que hay que aprender de ese equipo.

“Les dijimos. Se les advirtió y fueron jugadas evitables. Si no se les avisara me la como yo, pero sí les dijimos”, recalcó Aguirre quien reiteró el tema de que llamará la atención a esos hombres de quienes no reveló sus nombres.

Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026

