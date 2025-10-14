Inglaterra obtiene boleto al Mundial del 2026 con escandalosa goleada

La Selección de Inglaterra amarró este martes su boleto a la Copa del Mundo del 2026, al sumar una victoria en las eliminatorias de la UEFA y lo hizo con una goleada de escándalo sobre el austero equipo de Letonia por marcador de 5-0, con doblete de la estrella Harry Kane.

Inglaterra se enfrentó dos ocasiones ante Letonia en las eliminatorias y en suma le marcó ocho goles y no recibió en contra, enmarcados los resultados en el Grupo K, que lucía endeble ante la potencia Inglaterra que tiene 18 puntos aún con dos partidos por disputarse en las jornada que están agendadas para mediados de noviembre.

Inglaterra, celebra su pase a la Copa del Mundo

Inglaterra ha logrado su boleto directo a un Mundial por octava ocasión consecutiva, comenzando la racha en Francia 1998; ahora en México, Estado Unidos y Canadá el próximo año, buscan trascender, aunque por ahora celebran ese pasaporte que los lleva al certamen más importante.

Inglaterra y el lugar en el que ha quedado eliminado en los últimos 5 mundiales

En Inglaterra suele haber mucha atención y es sin duda uno de los favoritos a ganar el Mundial en todas las ediciones por los equipos que logra conformar, considerando además que la mayoria de sus figuras están en las Ligas de mayor competencia y suelen ser figuras. Sin embargo, Inglaterra se ha encontrado con rivales que lo han puesto en predicamentos y lo más cerca de ser campeones en los últimos 5 mundialesm fue en Rusia 2018 cuando Croacia los venció.

Brasil 2014, por ejemplo, fue un gran tropiezo y escándalo al no ir más allá de la primera fase.

2022 – Catar Eliminado en cuartos de Final

2018 – Rusia Eliminado en semifinales

2014 – Brasil Eliminado en fase de grupos

2010 – Sudáfrica Eliminado en octavos de final

2006 – Alemania Eliminado en cuartos de final

Los siguientes partidos de Inglaterra en la eliminatoria Mundialista

Los próximos partidos para Inglaterra, serán el 13 de noviembre en contra se Serbia y el 16 de noviembre ante Albania, escuadras que serán ya para Inglaterra, sinodales para probar jugadores, apuntalar estrategias y pensar mucho más en el Mundial del 2026, bajo el mando de Thomas Tuchel.