México en el Mundial de Estados Unidos 1994 | Memorias Mundialistas
Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves ‘Zague’, recuerdan los hechos de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, en la cual compartieron el vestidor
Luego de estar ausente de la Copa del Mundo durante ocho años, la Selección Mexicana regresa al Mundial en Estados Unidos 1994.
La Selección Azteca hizo su debut frente a Noruega. Dirigidos en ese entonces por Miguel Mejía Barón, el conjunto nacional fue derrotado por la minina diferencia.
Para la Jornada 2 de la Fase de Grupos, México tuvo como rival a Irlanda. Con doblete de Luis García, quien recuerda sus anotaciones, la Selección Mexicana derrotaría 2-1 a la escuadra europea.
México avanza a Octavos como primer lugar de Grupo
Tras avanzar a los Octavos de Final como primer lugar del Grupo E, en el cual los cuatro equipos igualaron con 4 puntos, México tuvo como siguiente rival a Bulgaria, en dicha instancia, la Selección Azteca quedaría eliminada en la ronda de penales luego de empatar 1-1 en 120 minutos de juego.
Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves ‘Zague’, recuerdan la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, en la cual compartieron vestidor.