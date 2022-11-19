Luego de estar ausente de la Copa del Mundo durante ocho años, la Selección Mexicana regresa al Mundial en Estados Unidos 1994.

La Selección Azteca hizo su debut frente a Noruega. Dirigidos en ese entonces por Miguel Mejía Barón, el conjunto nacional fue derrotado por la minina diferencia.

Para la Jornada 2 de la Fase de Grupos, México tuvo como rival a Irlanda. Con doblete de Luis García, quien recuerda sus anotaciones, la Selección Mexicana derrotaría 2-1 a la escuadra europea.

México avanza a Octavos como primer lugar de Grupo

Tras avanzar a los Octavos de Final como primer lugar del Grupo E, en el cual los cuatro equipos igualaron con 4 puntos, México tuvo como siguiente rival a Bulgaria, en dicha instancia, la Selección Azteca quedaría eliminada en la ronda de penales luego de empatar 1-1 en 120 minutos de juego.

Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves ‘Zague’, recuerdan la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, en la cual compartieron vestidor.

