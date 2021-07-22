México derrota con contundencia a Francia

México derrota 4-1 a Francia en el primer partido de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Al minuto 17, Alexis Vega irrumpe en el área y aprieta el gatillo, pero no logra batir al portero. Dirige su disparo raso al centro de la portería, pero uno de los defensas reacciona brillantemente para bloquear el disparo.

La primera oportunidad para la selección de Francia llegó al minuto 28 con un gran movimiento de Andre-Pierre Gignac que recibe un centro dentro del área y remata a puerta de cabeza, pero Guillermo Ochoa hace una parada soberbia.

En el 30’ Arnaud Nordin (Francia) recibió un pase preciso al borde del área y disparó inmediatamente hacia la escuadra derecha, pero Memo Ochoa logró detener su remate de forma fantástica.

Te puede interesar: Joya de Santos ya negocia con equipo europeo

Gran ocasión desaprovechada por Sebastián Cordova (México) al minuto 38. Tras recibir un pase preciso dentro del área, disparó muy desviado del poste izquierdo.

¡Qué ocasión! Sebastián Cordova no consigue anotar con un disparo al primer toque dentro del área que se estrella contra el poste izquierdo al minuto 46.

Al minuto 47, ¡El balón termina en el fondo de la red! Diego Lainez da prueba de su excelente técnica y envía un bonito centro bombeado al área que Alexis Vega convierte en un gran gol. Cabeceó por bajo cerca del poste derecho, dejando el marcador en 1:0.

Te puede interesar: Estrellas de Selección de España se lesionan en el debut de Tokyo 2020

¡Al fondo de la red! Soberbia definición de Sebastian Cordova. Carlos Rodriguez envió un gran pase al hueco al jugador del América que convirtió en gol con un disparo cercano por la esquina inferior izquierda al minuto 55. 2:0.

Andre-Pierre Gignac anota por Francia

Al 69’ Andre-Pierre Gignac convierte un penalti de forma brillante, luego de una falta de César Montes.

Uriel Antuna se interpone y recibe un pase brillante para enganchar un preciso disparo que bate al portero. El balón entró por la esquina inferior izquierda para el 3-1 al minuto 80.

Al minuto 91 Eduardo Aguirre recibe un pase fantástico dentro del área y dispara por la escuadra derecha. ¡Qué buen gol para el 4-1!

