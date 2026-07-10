México logró algo HISTÓRICO en el Mundial 2026; así superó a campeonas mundiales

La Selección Nacional de México quedó ubicado dentro del Top 10 de las mejores escuadras dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto pese a caer eliminada en la ronda de octavos de final ante el cuadro de Inglaterra luego de un doblete de Jude Bellingham, así como un tanto de penal de Harry Kane.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

México tuvo una fase de grupos perfecta luego de obtener 9 puntos de 9 posibles tras las victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Además, en la siguiente ronda el cuadro nacional no tuvo complicaciones para derrotar a Ecuador a través de un contundente marcador de 2-0.

¿México superó a gigantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El hecho de haber quedado en el noveno lugar general de la Copa Mundial de la FIFA 2026 permitió que México se situara como una de las mejores escuadras de este evento; de hecho, el combinado azteca superó a otras selecciones que, en su momento, han sido campeonas del mundo, teniendo como ejemplos a Alemania, Brasil y el cuadro de Uruguay.

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Posiciones Finales del Continente Americano en el Mundial 2026:



9° 🇲🇽

10° 🇨🇴

11° 🇧🇷

12° 🇺🇸

14° 🇨🇦

16° 🇵🇾

25° 🇪🇨

37° 🇺🇾

42° 🇨🇼

43° 🇵🇦

45° 🇭🇹 — Campechame (@Campechame42) July 7, 2026

Por si esto fuera poco, México, con su noveno lugar general en este Mundial, también superó a otras selecciones cuyas plantillas son más elevadas en cuanto a valor se refiere, destacando lo que ocurre con la Croacia de Luka Modric, los Países Bajos de Van Dijk y la Portugal de Cristiano Ronaldo.

México, ¿la segunda mejor selección del continente americano?

Otro punto a destacar es que, con los resultados obtenidos, México se consolidó como la segunda mejor selección del continente americano solo por debajo de la escuadra argentina, quien fue la única que accedió a la siguiente ronda en donde se medirá al conjunto de Suiza.

México, con su noveno lugar, superó a otras selecciones como Colombia, Brasil y Estados Unidos, quienes también fueron eliminadas en la ronda de octavos de final. Además, también mejoró lo hecho por Canadá, Ecuador y Uruguay, solo por citar algunos ejemplos.