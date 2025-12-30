Estadio Azteca podría no estar listo para la visita de Portugal y Cristiano Ronaldo

El Estadio Azteca (ahora Banorte) se encuentra atravesando sus últimas etapas de remodelación para estar listo de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo cierto es que el recinto sería reinaugurado en el juego entre México y Portugal que se jugará a fines del mes de marzo del año próximo, pero una información reciente indica que las obras no estarán terminadas para esta fecha.

El Estadio Azteca podría no estar terminado para el juego entre México y Portugal

Si bien es cierto que el amistoso donde estaría presente Cristiano Ronaldo será el evento magno para celebrar la reinauguración del Estadio Azteca, la obra podría no estar terminada para este encuentro. Reportes indican que, aunque el avance de las remodelaciones sería casi definitivo para albergar el duelo contra Portugal, el recinto estaría cien por ciento listo para el 11 de junio de 2026, fecha en la que iniciará la cita mundialista.

El Estadio Azteca estaría listo para la inauguración del Mundial 2026|Crédito: @EstadioBanorte / X

A pesar de esto, el duelo entre la Selección Mexicana y el combinado luso no correría peligro, por lo que se llevará a cabo de todas formas el día 28 de marzo. Sin embargo, la versión final del Estadio Azteca recién sería revelada durante la inauguración del Mundial 2026, donde el combinado dirigido por Javier Aguirre debutará ante Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A.

Estadio Azteca.

30 de diciembre 2025. pic.twitter.com/CzRzYdTRsB — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 30, 2025

El Estadio Azteca entra en la etapa final de su remodelación

Durante estos últimos días, se ha podido observar que el Estadio Azteca ha focalizado sus intervenciones en el terreno de juego, donde ya se trabaja en la base de una cancha híbrida. Este proceso implica la colocación de capas de arena, la instalación de un nuevo sistema de drenaje y una capa filtrante diseñada para el control del agua.

Por otro lado, la parte superior del recinto también ha mostrado grandes avances. Las nuevas tribunas comenzaron a tomar forma con la integración de módulos estructurales, accesos y áreas de asientos, lo que permitirá incrementar la capacidad del inmueble. Con su remodelación, el Estadio Azteca alcanzará aproximadamente los 90,000 asientos, extendiendo considerablemente su capacidad.