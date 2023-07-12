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Resumen: México 3-0 Jamaica | Semifinal Copa Oro 2023

Contundente triunfo de la Selección Mexicana sobre Jamaica en las Semifinales de la Copa Oro, gracias a los tantos de Henry Martín, Luis Chávez y Roberto Alvarado

Por: Azteca Deportes

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