logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

OFICIAL: estas son las 3 nuevas monedas que habrá en México por la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Gobierno de México confirmó la circulación de nuevas monedas en conmemoración al Mundial 2026; conoce su fecha de salida

Las 3 nuevas monedas que tendrá México por el Mundial 2026
Las 3 nuevas monedas que tendrá México por el Mundial 2026|Crédito: Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

México albergará su tercera Copa Mundial de la FIFA en la historia, siendo el único país en conseguir dicha hazaña hasta el momento. A menos de 100 días para que el balón comience a rodar, los preparativos en la ciudad continúan y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció la creación y la fecha de circulación de monedas con diseños referentes al torneo internacional.

En conjunto con el Banco Central de México, el Gobierno nacional emitirá tres piezas conmemorativas como parte de una colección especial en referencia al Mundial 2026 que se llevará a cabo en nuestro país (además de Estados Unidos y Canadá) durante este verano. Si bien es cierto que los diseños de las mismas aún no fueron confirmados, sí se dieron a conocer ciertas características que tendrán estas monedas.

Cada moneda tendrá un valor distinto
Cada moneda tendrá un valor distinto|Crédito: iStock

Así serán las 3 monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México

  • La primera moneda tendrá un valor nominal de 25 pesos y el material de su fabricación sería oro puro. Datos afirman que su diseño será circular y tendrá 23 milímetros de diámetro. En una de sus caras se podrá observar el escudo nacional.
  • La segunda pieza que entraría en circulación se trata de una moneda, pero esta vez, hecha de plata. Esta tendría un valor nominal de 10 pesos con un diámetro de 40 mm. Al igual que la moneda de oro, esta tendrá el dibujo del escudo nacional en una de sus caras.
  • La colección se completará con una moneda bimetálica con un diámetro de 30 mm. El valor de la misma será de 20 pesos, un intermedio entre la moneda de oro y plata. Sin embargo, esta pieza tendrá un diseño diferente al resto, ya que se planea hacerla dodecagonal. Su interior estará hecho de alpaca plateada, mientras que el exterior será de bronce-aluminio.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuándo entrarían en circulación?

Reportes indican que, a partir desde el pasado 10 de marzo, habrán 90 días para elegir el diseño final de las mismas. Luego de que dichos diseños estén definidos, el Gobierno pondrá las monedas en circulación 30 días después. Se estima que las piezas entrarán en circulación días después de la final de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el día 19 de julio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Tags relacionados
Curiosidades del deporte