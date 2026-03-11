OFICIAL: estas son las 3 nuevas monedas que habrá en México por la Copa Mundial de la FIFA 2026

México albergará su tercera Copa Mundial de la FIFA en la historia, siendo el único país en conseguir dicha hazaña hasta el momento. A menos de 100 días para que el balón comience a rodar, los preparativos en la ciudad continúan y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció la creación y la fecha de circulación de monedas con diseños referentes al torneo internacional.

En conjunto con el Banco Central de México, el Gobierno nacional emitirá tres piezas conmemorativas como parte de una colección especial en referencia al Mundial 2026 que se llevará a cabo en nuestro país (además de Estados Unidos y Canadá) durante este verano. Si bien es cierto que los diseños de las mismas aún no fueron confirmados, sí se dieron a conocer ciertas características que tendrán estas monedas.

Cada moneda tendrá un valor distinto|Crédito: iStock

Así serán las 3 monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México

La primera moneda tendrá un valor nominal de 25 pesos y el material de su fabricación sería oro puro. Datos afirman que su diseño será circular y tendrá 23 milímetros de diámetro. En una de sus caras se podrá observar el escudo nacional.

La segunda pieza que entraría en circulación se trata de una moneda, pero esta vez, hecha de plata. Esta tendría un valor nominal de 10 pesos con un diámetro de 40 mm. Al igual que la moneda de oro, esta tendrá el dibujo del escudo nacional en una de sus caras.

La colección se completará con una moneda bimetálica con un diámetro de 30 mm. El valor de la misma será de 20 pesos, un intermedio entre la moneda de oro y plata. Sin embargo, esta pieza tendrá un diseño diferente al resto, ya que se planea hacerla dodecagonal. Su interior estará hecho de alpaca plateada, mientras que el exterior será de bronce-aluminio.

¿Cuándo entrarían en circulación?

Reportes indican que, a partir desde el pasado 10 de marzo, habrán 90 días para elegir el diseño final de las mismas. Luego de que dichos diseños estén definidos, el Gobierno pondrá las monedas en circulación 30 días después. Se estima que las piezas entrarán en circulación días después de la final de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el día 19 de julio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

