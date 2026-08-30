Este es el objetivo de México en los Juegos Olímpicos 2028; ¿cuántas medallas ganará?

Estamos a poco menos de dos años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, mismos que pueden ser históricos para la Delegación Mexicana luego de la meta que se han planteado tras un par de años por demás maravillosos en distintas disciplinas allegadas a las Olimpiadas.

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México ha destacado en algunos Mundiales en donde dichos deportes formarán parte del calendario de los Juegos Olímpicos desde el 2024 a la fecha, por lo que, a dos años para la llegada de este evento, la Delegación Nacional tiene en mente un objetivo que desea cumplir a como dé lugar.

¿Cuál es el objetivo de México en los Juegos Olímpicos 2028?

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 se llevarán a cabo del 14 al 30 de julio del año en turno. Aquí, la Delegación Mexicana espera contar con una asistencia por demás interesante que ayude a superar lo hecho hace algunas décadas y lograr algo sin precedentes hasta ahora.

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Y es que, de acuerdo con el titular de la Comisión Nacional del Deporte Rommel Pacheco, la intención de México es romper el récord de medallas que tiene durante los próximos Juegos Olímpicos del 2028, por lo que la idea es superar lo sucedido hace casi 60 años en territorio azteca.

Cabe mencionar que, en las Olimpiadas de 1968, México terminó su participación con un total de 9 medallas. Ante esta situación, el objetivo de la Delegación Nacional es aspirar a un mínimo de diez medallas, mismas que harían de esta edición la más importante en la historia del país.

¿Qué deportes pueden darle a México medallas en los Juegos Olímpicos 2028?

Si bien el futbol representa una de las posibilidades más grandes de medalla para México, la realidad es que existen otras disciplinas en donde el país puede destacar gracias a los atletas que han trascendido en estos años, destacando algunas como el boxeo, los clavados, el tiro con arco, el ciclismo y el atletismo.