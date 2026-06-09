México tiene una IMPRESIONANTE estadística en sus partidos de debut en Copas Mundiales de la FIFA™ que ilusiona a la afición

La Selección de México tendrá nuevamente el privilegio de inaugurar la Copa Mundial de la FIFA™ cuando se enfrente el próximo jueves 11 de junio a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

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Así le ha ido a México en sus más recientes debuts mundialistas

En los Mundiales que se han disputado en el Siglo XXI, la Selección Mexicana no ha perdido cuando disputa su primer partido mundialista, incluso enfrentándose a potencias como Alemania o Croacia.

Desde Corea Japón 2002, El combinado mexicano acumula cuatro victorias y dos empates en sus primeros partidos de Copa Mundial de la FIFA™ y buscará que en este 2026 se mantenga la inercia ganadora ante Sudáfrica.

En el primer mundial celebrado en el continente asiático, México se enfrentó a Croacia en su primer partido del Grupo G y pese a que los balcánicos llegaban como favoritos tras su tercer lugar cuatro años antes, el equipo dirigido por Javier Aguirre se quedó con el triunfo por la mínima gracias a un gol de penal de Cuauhtémoc Blanco.

|Mexsport

Para Alemania 2006, México como cabeza de grupo se midió contra Irán y pudo superarlo sin problemas por 3-1; sin embargo en el 2010 no pudo imponerse ante el anfitrión Sudáfrica y terminó igualando el marcador 1-1.

En Brasil 2014, el primer partido de México en el Mundial fue contra otro africano, esta vez Camerún al que derrotó 1-0 en un polémico partido en el que se le anularon dos goles.

La mayor sorpresa llegó en Rusia 2018 cuando México venció por 1-0 a la vigente campeona del mundo Alemania con gol de Hirving Lozano; sin embargo, cuatro años después en Qatar 2022, el equipo dirigido por Tata Martino no pudo superar a Polonia y empató sin goles gracias a un penal atajado por Memo Ochoa a Robert Lewandowski.

México en sus partidos de debut en Copas Mundiales™

Corea Japón 2002 | México 1-0 Croacia

Alemania 2006 | México 3-1 Irán

Sudáfrica 2010 | México 1-1 Sudáfrica

Brasil 2014 | México 1-0 Camerún

Rusia 2018 | México 1-0 Alemania

Qatar 2022 | México 0-0 Polonia

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