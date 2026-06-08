OFICIAL: Árbitros definidos para México vs Sudáfrica, juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA ya eligió a los árbitros encargados de impartir justicia en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Sudáfrica. Una comitiva de jueces de la CONMEBOL será la encargada de arbitrar el juego del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El árbitro central para el compromiso será el brasileño Wilton Sampaio. Con 44 años de edad, el nacido en Teresina de Goiás porta gafete FIFA desde 2013 y ya tiene experiencia en una Copa del Mundo luego de pitar en cuatro partidos en la edición de 2022. El juego más relevante fue el duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Francia, donde se impusieron los franceses con marcador de 2-1.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

Sampaio ya le pitó una vez a México. Él fue el árbitro central del duelo contra Jamaica en la fase de grupos de la Copa América Centenario de 2016. Solo hubo una tarjeta amarilla, para Je-Vaughn Watson, y los mexicanos se impusieron 2-0 con goles de Chicharito Hernández y Oribe Peralta.

Sus asistentes serán sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia. El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benitez y el árbitro asistente reserva será el también paraguayo Eduardo Cardozo. El Video Assistance Referee será crucial en el desarrollo del duelo entre mexicanos y sudafricanos. Por eso, la FIFA le dio la responsabilidad al colombiano Nicolás Gallo. Su asistente será el chileno Juan Lara. El único elemento de todo el equipo arbitral que no es de sudamerica es el apoyo del VAR porque fue elegido Jerome Brisard, de Francia.

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