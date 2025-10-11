México vs Argentina, alineaciones de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana encara una nueva prueba en el Mundial Sub-20. Dirigidos por Eduardo Arce, el conjunto azteca se mide a Argentina en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, encuentro de cuartos de final a jugarse en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

El ganador de la llave de México vs Argentina se va a enfrentar a Colombia en la instancia de semifinales, cuadro que vio la victoria ante España.

A lo largo de la competencia, la Selección Mexicana ya tuvo como rivales a Brasil, España y Marruecos en la Fase de Grupos, registrando dos empates y una victoria para avanzar a la Fase Final. Por su parte, Argentina marcha con paso perfecto, venciendo a Cuba, Australia e Italia en la primera etapa de competencia.

En el historia, la albiceleste supera a México en enfrentamientos. Y es que de tres partidos disputados, el equipo de Sudamérica tiene dos victorias ante un triunfo del combinado azteca.

Alineaciones México vs Argentina

México: Emmanuel Ochoa, Everardo Lopez, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Iker Fimbres, César Garza, Alexei Dominguez, Elias Montiel, Gilberto Mora, Diego Sánchez y Tahiel Jiménez.

Argentina: Santino Barbi, Tobias Ramirez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Milton Delgado, Maher Carrizo, Valentino Acuña, Alejo Sarco, Valente Pierani, Tomás Perez y Gianluca Prestianni.

