deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

CONFIRMADO: El RIVAL de la Selección Mexicana en 8avos de Final del Mundial Sub-17

Luego de avanzar como uno de los mejores terceros lugares, la Selección Mexicana dirigida por Carlos Cariño ya conoce a su rival en la Fase Eliminatoria

Jugadore de la Selección Mexicana, Mundial Sub-17
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana ya tiene rival para la Ronda Eliminatoria del Mundial Sub-17. Luego de avanzar como uno de los mejores terceros lugares, el equipo dirigido por Carlos Cariño ya conoce a su contrincante en la instancia de 16avos de Final de Qatar 2025.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá el Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS

Durante la Fase de Grupos, el combinado azteca estuvo junto a Suiza, Corea del Sur y Costa de Marfil en el Grupo F, mismo en el que tuvo un registro de una victoria y dos derrotas en un sector que fue liderado por el conjunto europeo. Con tres puntos, la Selección Mexicana pudo avanzar a la siguiente instancia debido al Fair Play, registrando menos tarjetas que en otros sectores para conseguir su lugar en la Fase Eliminatoria.

Argentina, rival en turno para los 16avos de Final, fie líder del Grupo D registrando un paso perfecto en un sector que compartieron junto a Bélgica, Túnez y Fiyi. La albiceleste tuvo una marca de nueve puntos en una Fase de Grupos en la que hicieron 11 goles a favor y solo recibieron dos anotaciones en contra. Con horario por definir, el partido de México vs Argentina se va a disputar el sábado 15 de noviembre.

Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17

  • Argentina vs México
  • Portugal vs Bélgica
  • Suiza vs Corea del Norte
  • Irlanda vs Uganda
  • Estados Unidos vs Marruecos
  • Zambia vs Malí
  • Brasil vs Canadá
  • Francia vs Burkina Faso
  • Italia vs Uzbekistán
  • Corea del Sur vs Inglaterra
  • Venezuela vs Paraguay
  • Japón vs Colombia
  • Austria vs República Checa
  • Croacia vs Túnez
  • Senegal vs Egipto
  • Alemania vs Sudáfrica

Te puede interesar: CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá el sorteo del Mundial 2026; fecha y hora en vivo del evento

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×