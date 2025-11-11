CONFIRMADO: El RIVAL de la Selección Mexicana en 8avos de Final del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana ya tiene rival para la Ronda Eliminatoria del Mundial Sub-17. Luego de avanzar como uno de los mejores terceros lugares, el equipo dirigido por Carlos Cariño ya conoce a su contrincante en la instancia de 16avos de Final de Qatar 2025.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá el Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS

Durante la Fase de Grupos, el combinado azteca estuvo junto a Suiza, Corea del Sur y Costa de Marfil en el Grupo F, mismo en el que tuvo un registro de una victoria y dos derrotas en un sector que fue liderado por el conjunto europeo. Con tres puntos, la Selección Mexicana pudo avanzar a la siguiente instancia debido al Fair Play, registrando menos tarjetas que en otros sectores para conseguir su lugar en la Fase Eliminatoria.

Argentina, rival en turno para los 16avos de Final, fie líder del Grupo D registrando un paso perfecto en un sector que compartieron junto a Bélgica, Túnez y Fiyi. La albiceleste tuvo una marca de nueve puntos en una Fase de Grupos en la que hicieron 11 goles a favor y solo recibieron dos anotaciones en contra. Con horario por definir, el partido de México vs Argentina se va a disputar el sábado 15 de noviembre.

Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17

Argentina vs México

Portugal vs Bélgica

Suiza vs Corea del Norte

Irlanda vs Uganda

Estados Unidos vs Marruecos

Zambia vs Malí

Brasil vs Canadá

Francia vs Burkina Faso

Italia vs Uzbekistán

Corea del Sur vs Inglaterra

Venezuela vs Paraguay

Japón vs Colombia

Austria vs República Checa

Croacia vs Túnez

Senegal vs Egipto

Alemania vs Sudáfrica

Te puede interesar: CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá el sorteo del Mundial 2026; fecha y hora en vivo del evento