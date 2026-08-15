México vs Argentina: qué liga gastó más dinero en este mercado de verano

La batalla entre la Liga BBVA MX y la Liga Profesional de Argentina es un debate que recorre las mesas de los aficionados durante cada temporada. Para este mercado de fichajes de verano, ambos torneos se reforzaron con jugadores de clase mundial y, si bien gastaron una cantidad similar de dinero, solo una de las ligas se queda con el trono de más cantidad de millones invertidos.

La Liga BBVA MX es reconocida mundialmente por invertir una gran cantidad de dinero en fichajes, tanto de jugadores extranjeros como de futbolistas mexicanos. Actualmente cuenta con estrellas como Keylor Navas, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, entre otros. Sin embargo, para sorpresa de muchos aficionados, la Liga Profesional ha gastado más millones en el presente libro de pases.

Cuánto dinero gastó la Liga Profesional de Argentina en fichajes

De acuerdo a los datos ofrecidos por Transfermarkt, el torneo argentino lleva gastado unos 87,3 millones de euros hasta la fecha. El gran protagonista en el mercado de fichajes es River Plate, conjunto que suma más de 52 millones de euros gastados. La incorporación estrella fue Thiago Almada, campeón del mundo con Argentina y que dejó Atlético de Madrid a cambio de 20 millones de euros.

Thiago Almada a River Plate costó 20 millones de euros|Crédito: @RiverPlate / X

El podio lo complementan otros dos fichajes de River Plate: Ángel Correa desde Tigres a cambio de 13,2 millones de euros y Mauro Arambarri desde Getafe por 6,1 millones de euros. Boca Juniors también es protagonista con el fichaje de Sebastián Villa desde Independiente Rivadavia por 5,7 millones de euros. Sin embargo, los de Núñez se llevaron todas las miradas con un mercado histórico.

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Cuánto dinero gastó la Liga BBVA MX en fichajes

A diferencia del futbol argentino, la Liga BBVA MX acumula 73,2 millones de euros gastados en el mercado de verano hasta el momento. Esto quiere decir que la Liga Profesional sobrepasa al balompié nacional por 14,1 millones de euros. En este caso, el protagonista está siendo Rayados de Monterrey con 21,6 millones de euros gastados en total.

Entre sus incorporaciones más valiosas aparecen Orbelin Pineda por 8 millones de euros desde el AEK Atenas y Diego Rossi por 7 millones de euros desde el Columbus Crew de la MLS. No obstante, el fichaje más caro del verano se lo está llevando Toluca por el momento, habiendo invertido alrededor de 11,7 millones de euros en la contratación de Federico Viñas desde Club León.

El mercado de fichajes aún está abierto en ambas ligas

En la Liga BBVA MX, los clubes podrán registrar nuevos futbolistas hasta el viernes 11 de septiembre, por lo que todavía cuentan con varias semanas para cerrar incorporaciones y elevar los 73,2 millones de euros invertidos hasta el momento.

La situación es diferente en Argentina, donde el libro de pases general cerró el viernes 31 de julio a las 14:00 horas. Sin embargo, los clubes que transfieran un jugador al extranjero después de esa fecha podrán incorporar un reemplazante hasta el miércoles 2 de septiembre. Por este motivo, las cifras todavía podrían sufrir modificaciones.