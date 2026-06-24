México vs Chequia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 24 de junio, partido del Grupo A del Mundial 2026; marcador online

¡Llegó la hora de México! La Selección Mexicana de Javier Aguirre se enfrenta vs Chequia en el último partido del Grupo A del Mundial 2026, en el que buscan cerrar de forma perfecta la fase de grupos. El rival, los checos, no serán nada fáciles, ya que buscan un triunfo que los impulse a calificar a los 16avos de final. ¡No te pierdas el partido EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes!

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México vs Chequia, grupo A del Mundial 2026

En el partido, no sería raro ver en la portería a Guillermo Ochoa, quien podría atajar su último partido en la historia de los Mundiales. Mientras que por los checos, estaría Patrik Schick, uno de sus delanteros más peligrosos

¿A qué hora es el partido de México?

El partido de México hoy miércoles 24 de junio 2026 comienza en punto de las 19:00 pm, tiempo del Centro de México y se jugará al mismo tiempo que el otro partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual será entre Sudáfrica y Corea del Sur, donde el conjunto sudafricano todavía aspira a conseguir un triunfo para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los surcoreanos también buscan aferrarse al segundo puesto.

¿En qué estadio se juega el partido de México vs Chequia?

Este encuentro será el segundo de México en el Estadio Ciudad de México y también será el último de fase de grupos, ya que los siguientes encuentros a disputarse serán los 16avos de final y los octavos de final. En el caso de los 16avos, México ya tendría asegurado jugar en el Estadio Ciudad de México.