Cierres viales por el México vs Chequia EN VIVO: ¿A qué hora inician las afectaciones en calles y transporte en CDMX por el partido hoy 24 de junio?
¿Vas al México vs. Chequia este 24 de junio? Consulta aquí el horario del partido, las calles cerradas en CDMX y el servicio especial del Metro CDMX.
Hoy miércoles 24 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México recibirá su último partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Si debes circular por la zona sur de la capital porque vas al juego o a otra actividad, en Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo sobre el pronóstico del clima, calles ceradas, alternativas viales, afectaciones en el transporte y a qué hora inicia el México vs Chequia.
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¿A qué hora juega México el 24 de junio por el Mundial 2026?
El partido México vs República Checa está programado para iniciar hoy a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca. Recuerda que la transmisión en vivo por la señal de televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial, así como por el sitio web de Azteca Deportes, arrancará a las 18:30 horas.
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Lista de calles cerradas en CDMX por el México vs Chequia
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó en un comunicado que implementará un operativo para cerrar el “Polígono de la última milla” alrededor del Estadio Ciudad de México por la Copa Mundial de la FIFA 2026, con lo cual habrá cierres de calles cercanas al Coloso de Santa Úrsula.
El perímetro cerrado comprende cuatro avenidas principales:
- Calzada de Tlalpan al oriente.
- Periférico Sur.
- Boulevard Gran Sur, al poniente.
- Avenida Santa Úrsula al norte.
¿A qué hora cerrará el Metro CDMX por el México vs Chequia?
El gobierno de la Ciudad de México informó que las líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX cerrarán a la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio de 2026, con el fin de que los aficionados puedan regresar a sus casas en dicho transporte público.
Las últimas salidas de los trenes desde Observatorio a Pantitlán, Tasqueña a Cuatro Caminos y Universidad a Indios Verdes serán alrededor de las 00:30 horas.
Cierres viales por el México vs Chequia EN VIVO: ¿A qué hora inician las afectaciones en calles y transporte en CDMX hoy 24 de junio?
VIDEO: Así se ve el Ángel de la INdependencia
El agrupamiento Cóndores realiza sobrevolos en el Ángel de la Independencia, horas antes del partido entre México y Chequia.
Desde el Cóndor de la @SSC_CDMX, también se supervisan las acciones en el Ángel de la Independencia donde ya comienzan a llegar aficionados para disfrutar del partido entre Chequia y México.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/tFXIuIEMaC— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
Aficionados se concentran en el Ángel de la Independencia
Seguidores de la Selección Azteca hacen bailes ancestrales para llamar a la buena suerte en el encuentro de México contra Chequia. En el Ángel de la Independencia realizan este ritual la tarde de hoy.
Entre tambores y danzas ancestrales, los aficionados mexicanos invocan la buena suerte para la Selección.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
La cuenta regresiva está en marcha y cada vez falta menos para el esperado duelo entre México y Chequia.
Vía @Galicia_Edgar https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/WqmN1r4Uac
¿Lloverá en el partido México vs Chequia? El pronósctico del clima para el partido de la Selección Mexicana
Hay altas probabilidades de lluvia en la tarde y noche de este 24 de junio de 2026, cuando será el partido México vs Chequia, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Consulta el pronóstico completo en este enlace.
¿Le cambiaron el nombre a República Checa?
¿Por qué se le dice Chequia a República Checa? ¿Es otro nombre o se lo cambiaron? Te explicamos todo en este enlace.
¿A qué hora abren el Fan Fest del Zócalo para el partido de México hoy?
En caso de que quieras acudir al Fan Fest instalado en la plancha del Zócalo capitalino, te contamos en este enlace a qué hora abre sus puertas.
¿Dónde puedo ver el México vs Chequia?
Además de la señal de Azteca 7 y el sitio de Azteca Deportes, habrá pantallas donde podrán apreciar el partido de hoy de México vs Chequia. En este enlace podrás consultar las ubicaciones.
Policías desvían tránsito alrededor del Estadio Ciudad de México
Policías capitalinos ya desvían el tránsito vehicular en Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca, donde sólo hay paso hacia el sur a las personas que cuentan con acreditación o boleto para el partido México vs Chequia.
Las alternativas para circular son Eje 3 Oriente, Avenida Insurgentes, Canal de Miramontes y Paseos del Pedregal.
Como parte del Operativo #ÚltimaMilla, policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX ya realiza desvíos a la circulación vehicular en #Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca, donde solo se permite el paso hacia el Sur, a las personas que cuentan con acreditación o boleto.… pic.twitter.com/abRNvaBoxs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026
¿A qué hora cerrará el Metro CDMX por el partido México vs Chequia?
Al menos tres líneas del Metro CDMX cerrarán a la 1:00 de la mañana del 25 de junio de 2026, para facilitar el transporte de usuarios tras el partido México vs Chequia. Te contamos los detalles en este enlace.
Llegan primeros policías a los alrededores de la última milla
Más de 7 mil 500 elementos de seguridad, con apoyo de fuerzas federales, fueron desplegados en los alrededores del Estadio Ciudad de México con motivo del partido entre México y Chequia correspondiente a la Copa Mundial 2026.
Como parte del dispositivo de seguridad, las autoridades activaron el operativo “Última Milla”, que contempla la instalación de filtros de revisión, cierres viales y controles de acceso para garantizar el ingreso ordenado de miles de aficionados al inmueble.
¡Todo listo en la #CDMX! Operativo especial y extensión de horario en el Metro por el México vs. Chequia— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
El ambiente futbolero ya se siente en las calles ante el partido de @miseleccionmx. Para facilitar el regreso de la afición, las líneas 1, 2 y 3 del Metro ampliarán su… pic.twitter.com/OvOHK4ZP8v
¿A qué hora se cierran las calles cerca del Estadio Ciudad de México?
Como parte del operativo denominado "Última Milla", los cierres viales comienzan a esta hora:
Cierres parciales: Comienzan desde esta noche martes 23 de junio, limitando el paso principalmente a residentes acreditados.
Cierre total: Se activa entre 6 y 10 horas antes del inicio del partido.
A partir de esa hora, el acceso vehicular queda completamente restringido a avenidas como Santa Úrsula, Circuito Azteca, tramos de Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida del Imán.
¿Cómo estará el clima para el México vs Chequia?
¡Se esperan lluvias fuertes! Para este miércoles se pronostica cielo nublado a medio nublado durante el día, pero para la tarde de prevén precipitaciones intensas, incluyendo tormenta eléctrica.
Infórmate de las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en las sedes mundialistas #CDMX; Guadalajara, #Jalisco, y Monterrey, #NuevoLeón, durante los siguientes 4 días ⬇️ pic.twitter.com/Q0Bk6dAWQm— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026
¿A que hora inicia la Ley Seca en CDMX por el México vs. Chequia?
¡Ojo! La restricción para la venta de bebidas alcohólicas estará vigente desde las 15:00 horas del miércoles 24 de junio hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.
¿En dónde ver EN VIVO el partido México vs Chequia?
El partido entre Chequia vs. México comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, el próximo miércoles 24 de junio.
Quienes no puedan asistir al estadio podrán seguir la transmisión totalmente gratis por Azteca 7, el canal del Mundial, o mediante la aplicación de Azteca Deportes.
Suspenden clases este 24 de junio en todos los niveles
¡Las escuelas estarán cerradas! Este miércoles 24 de junio, se suspenden las clases presenciales en los planteles educativos ubicados en la Ciudad de México (CDMX).
La medida solo aplica para la capital, por lo que en el resto de los estados, las actividades se llevarán con normalidad.
Habrá Ley Seca por el México vs Chequia
En varias colonias de la CDMX habrá Ley Seca debido al partido México vs Chequia a celebrarse este miércoles 24 de junio. Te contamos dónde en este enlace.
¡Ojo! La Ley Seca se aplicará este miércoles 24 de junio en diversas colonias de la CDMX durante el partido México vs. Chequia .— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026
La venta de bebidas alcohólicas quedará suspendida en varias zonas; consulta cuáles serán las áreas afectadas.https://t.co/vE1cN4WTmK pic.twitter.com/wcw2oPvWn4