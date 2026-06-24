Cierres viales por el México vs Chequia EN VIVO: ¿A qué hora inician las afectaciones en calles y transporte en CDMX por el partido hoy 24 de junio?

Hoy miércoles 24 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México recibirá su último partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Si debes circular por la zona sur de la capital porque vas al juego o a otra actividad, en Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo sobre el pronóstico del clima, calles ceradas, alternativas viales, afectaciones en el transporte y a qué hora inicia el México vs Chequia.



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¿A qué hora juega México el 24 de junio por el Mundial 2026?

El partido México vs República Checa está programado para iniciar hoy a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca. Recuerda que la transmisión en vivo por la señal de televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial, así como por el sitio web de Azteca Deportes, arrancará a las 18:30 horas.

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Lista de calles cerradas en CDMX por el México vs Chequia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó en un comunicado que implementará un operativo para cerrar el “Polígono de la última milla” alrededor del Estadio Ciudad de México por la Copa Mundial de la FIFA 2026, con lo cual habrá cierres de calles cercanas al Coloso de Santa Úrsula.

El perímetro cerrado comprende cuatro avenidas principales:



Calzada de Tlalpan al oriente.

Periférico Sur.

Boulevard Gran Sur, al poniente.

Avenida Santa Úrsula al norte.

¿A qué hora cerrará el Metro CDMX por el México vs Chequia?

El gobierno de la Ciudad de México informó que las líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX cerrarán a la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio de 2026, con el fin de que los aficionados puedan regresar a sus casas en dicho transporte público.

Las últimas salidas de los trenes desde Observatorio a Pantitlán, Tasqueña a Cuatro Caminos y Universidad a Indios Verdes serán alrededor de las 00:30 horas.

