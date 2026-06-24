Qué necesita Colombia para avanzar en el primer puesto de su grupo en el Mundial 2026

Colombia se convirtió en una de las primeras selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras derrotar 1-0 a República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llegó a seis puntos y quedó en una posición privilegiada de cara al cierre de la fase de grupos.

La victoria le permitió mantener el paso perfecto en el torneo y conservar el liderato de su sector. Además, el resultado confirmó el buen momento que atraviesa la selección cafetalera, que ha respondido con autoridad en sus dos primeras presentaciones mundialistas y ya aseguró su presencia en la ronda de eliminación directa.

Qué necesita Colombia para quedarse con el primer lugar del Grupo K

La selección colombiana depende de sí misma para finalizar en la cima del Grupo K. Un triunfo ante Portugal en la tercera fecha le garantizará el liderato sin necesidad de revisar otros resultados o criterios de desempate.

Incluso un empate podría ser suficiente para conservar la primera posición, aunque ese escenario dependerá de la diferencia de goles con la que ambos equipos lleguen al último compromiso. Por esa razón, el duelo entre colombianos y portugueses será clave para definir el orden final del grupo.

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Portugal también llegará con opciones de terminar en la cima después de golear a Uzbekistán en la segunda jornada. El conjunto europeo sigue en la pelea por el liderato y buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que le permita superar a Colombia en la clasificación.

Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026

La selección cafetalera disputará su último partido de la fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Portugal. El encuentro definirá al líder del Grupo K y el camino que ambos equipos recorrerán en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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