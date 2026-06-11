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México vs combinado sudafricano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO resultado de transmisión HOY jueves 11 de junio, partido inicial de la justa de fútbol internacional de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

El partido inaugural de la justa mundialista será entré México y los Bafana Bafana. Sigue con nosotros la cobertura en vivo con jugadas, alineaciones y goles.

México vs combinado sudafricano HOY jueves 11 de junio, partido inicial de la justa de verano 2026
El Estadio Ciudad de México será antesala del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, partido que abrirá el Grupo A de la competencia.

Escrito por: Amaury Torres - DR

Esta tarde el Coloso de Santa Úrsula vivirá su tercera inauguración de un mundial de balompie, el partido será entre México y el conjunto sudafricano. El partido comenzará en punto de las 13:00 horas y a través de este sitio web te traeremos el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido.

jaecoo 5

Posibles alineaciones de México:

  • Rangel
  • Reyes
  • Montes
  • Vásquez
  • Gallardo
  • Lira
  • Fidalgo
  • Gutiérrez
  • Alvarado
  • Raúl
  • Quiñones

Posibles alineaciones del conjunto sudafricano:

  • GOSS
  • KABINI
  • MAKHANYA
  • SIBISI
  • MATULUDI
  • MBATHA
  • SITHOLE
  • MOREMI
  • ZWANE
  • SEBELELE
  • FOSTER
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