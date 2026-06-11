México vs combinado sudafricano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO resultado de transmisión HOY jueves 11 de junio, partido inicial de la justa de fútbol internacional de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
El partido inaugural de la justa mundialista será entré México y los Bafana Bafana. Sigue con nosotros la cobertura en vivo con jugadas, alineaciones y goles.
Esta tarde el Coloso de Santa Úrsula vivirá su tercera inauguración de un mundial de balompie, el partido será entre México y el conjunto sudafricano. El partido comenzará en punto de las 13:00 horas y a través de este sitio web te traeremos el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido.
Posibles alineaciones de México:
- Rangel
- Reyes
- Montes
- Vásquez
- Gallardo
- Lira
- Fidalgo
- Gutiérrez
- Alvarado
- Raúl
- Quiñones
Posibles alineaciones del conjunto sudafricano:
- GOSS
- KABINI
- MAKHANYA
- SIBISI
- MATULUDI
- MBATHA
- SITHOLE
- MOREMI
- ZWANE
- SEBELELE
- FOSTER