México vs combinado sudafricano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO resultado de transmisión HOY jueves 11 de junio, partido inicial de la justa de fútbol internacional de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Esta tarde el Coloso de Santa Úrsula vivirá su tercera inauguración de un mundial de balompie, el partido será entre México y el conjunto sudafricano. El partido comenzará en punto de las 13:00 horas y a través de este sitio web te traeremos el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido.

Posibles alineaciones de México:



Rangel

Reyes

Montes

Vásquez

Gallardo

Lira

Fidalgo

Gutiérrez

Alvarado

Raúl

Quiñones

Posibles alineaciones del conjunto sudafricano:

