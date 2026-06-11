Uno por uno, todos los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026 en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza en suelo mexicano y el Estadio Ciudad de México tendrá una ceremonia de inauguración con varios nombres de peso. FIFA confirmó una lista amplia de artistas para abrir el torneo antes del partido entre México y Sudáfrica.

VE MÉXICO VS SUDÁFRICA EN VIVO AQUÍ

El show comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial y tendrá música, baile, cultura mexicana y figuras internacionales. También será el primer gran evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que por primera vez tendrá 48 selecciones y tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué artistas estarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México?

FIFA confirmó que la ceremonia en el Estadio Ciudad de México tendrá a Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

La intención será presentar parte del sonido del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El evento se realizará antes del México vs Sudáfrica, partido que marcará el arranque del torneo.

Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

Shakira y Burna Boy estrenarán Dai Dai en el Estadio CDMX

Shakira será una de las figuras principales del show. La cantante colombiana volverá a estar ligada a una Copa del Mundo, después de haber sido parte de momentos musicales muy recordados en ediciones anteriores como Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Esta vez compartirá escenario con Burna Boy. Ambos interpretarán “Dai Dai”, canción que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Será una de las presentaciones centrales de la ceremonia.

TE PUEDE INTERESAR:



Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional Mexicano

Alejandro Fernández también estará en la inauguración, aunque con un papel especial. FIFA detalló que será el encargado de cantar el Himno Nacional Mexicano antes del debut de la Selección Mexicana.

El momento tendrá un valor simbólico. México jugará el primer partido del torneo en casa y lo hará en el Estadio Ciudad de México, recinto que recibirá por tercera vez una inauguración mundialista tras las ediciones de 1970 y 1986.

Belinda y Los Ángeles Azules llevarán sabor mexicano al Mundial

Belinda será otra de las artistas presentes. Su participación llega junto a una lista que mezcla pop, regional, cumbia, urbano y sonidos internacionales.

Los Ángeles Azules también estarán en la ceremonia. La agrupación mexicana llega como una de las representantes más fuertes de la música popular del país. Además, su presencia refuerza el tono local de una inauguración que tendrá a México en el centro.

J Balvin tendrá una presentación especial con Ryan Castro

J Balvin será parte del show en el Estadio CDMX. El artista colombiano estará dentro del bloque musical confirmado por FIFA y tendrá una aparición especial junto a Ryan Castro.

Su presencia suma el componente urbano a una ceremonia que buscará conectar con distintas audiencias. El reguetón tendrá un lugar fuerte en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

Maná, Lila Downs y Danny Ocean también estarán en la inauguración

Maná será otro de los nombres mexicanos presentes en la ceremonia. La banda tapatía forma parte de la lista oficial y tendrá un lugar dentro del show previo al partido inaugural.

Lila Downs también estará en el Estadio CDMX. Su presencia apunta a una conexión más profunda con la identidad mexicana, el folclore y las raíces culturales del país.

Danny Ocean completa otro de los nombres latinos confirmados. El cantante venezolano se suma a una ceremonia con fuerte presencia de artistas de América Latina.

Estadio Ciudad de México|X

Tyla cantará el Himno Nacional de Sudáfrica

Tyla también formará parte de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. FIFA confirmó que la artista sudafricana será la encargada de interpretar el Himno Nacional de Sudáfrica antes del duelo frente a México.

Su presencia también conecta directamente con el partido inaugural. México y Sudáfrica abrirán la competencia en una jornada histórica para el futbol mundial.

Salma Hayek también aparecerá en la ceremonia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La ceremonia no tendrá únicamente música. FIFA anunció que Salma Hayek Pinault aparecerá como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para dar la bienvenida en el Estadio Ciudad de México.

Será uno de los momentos especiales antes del partido. La actriz mexicana tendrá una participación dentro de una inauguración que buscará mostrar al país ante millones de espectadores.