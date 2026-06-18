Alineación de Corea del Sur vs México para partido de Copa Mundial 2026 jueves 17 de junio

Corea del Sur llega a su esperado duelo contra México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la confianza a tope tras su reciente victoria frente a la República Checa. El técnico, Myung-Bo Hong, parece haber encontrado la fórmula ideal con un equipo que sabe defenderse con orden y atacar con mucha rapidez, apoyándose en la gran calidad de sus figuras.

El equipo que veremos en cancha

La formación que probablemente repetirá contra México se basa en un grupo muy sólido. En la portería, Kim Seung-gyu aporta la tranquilidad necesaria, mientras que en la defensa, el imponente Kim Min-jae es quien manda, escoltado por Lee Han-beom y Lee Gi-hyuk para cerrar cualquier espacio.

En el medio campo, el equipo cuenta con jugadores incansables como Seol Young-woo y Lee Tae-seok, que suben y bajan por las bandas todo el partido, junto a Hwang In-beom y Paik Seung-ho, que se encargan de poner orden y pasar la pelota. Adelante, la magia la ponen Lee Kang-in y Lee Jae-sung, quienes tienen la misión de alimentar a Son Heung-min, el gran capitán y goleador que siempre es una amenaza constante para cualquier defensa.

¿Qué esperar del partido?

Lo más peligroso de este equipo coreano es que no solo depende de los once que inician. Contra los checos, vimos que cuando el partido se puso difícil, los jugadores que entraron de cambio, como Hwang Hee-chan y Oh Hyeon-gyu, le dieron un giro total al juego y ayudaron a ganar.

Para enfrentar a México, el plan seguramente será mantenerse bien agrupados atrás para no pasar sustos, pero siempre listos para salir a toda velocidad en cuanto recuperen el balón. Tienen un estilo muy directo: buscan el error del contrario y aprovechan cualquier hueco con pases rápidos para dejar a Son solo frente al portero. Es un equipo muy disciplinado y peligroso, que sabe perfectamente cuándo apretar y cuándo aguantar, lo que promete un enfrentamiento muy emocionante y cerrado en este Mundial.

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