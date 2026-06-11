La propia FIFA reconoció a Memo Ochoa por su sexto Mundial con esta frase

A horas del inicio de una nueva Copa Mundial de la FIFA 2026™, la propia casa madre del futbol ha intensificado las publicaciones relacionadas con los jugadores que marcarán esta edición del torneo. Entre recuerdos, estadísticas y homenajes, una publicación llamó especialmente la atención de los aficionados mexicanos por el reconocimiento a Guillermo Memo Ochoa.

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A través de sus redes sociales, la FIFA destacó la trayectoria del Memo Ochoa rumbo a su sexta participación en el Mundial. La publicación generó numerosas reacciones, ya que colocó al portero de la Selección Mexicana junto a otros nombres que han dejado huella en la historia reciente del futbol.

La propia FIFA reconoció a Memo Ochoa por su sexta Copa Mundial de la FIFA™

La máxima autoridad del futbol compartió una imagen de Ochoa para destacar su presencia en 6 mundiales. Lo que más llamó la atención fue que, aunque también mencionó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la única fotografía utilizada en la publicación fue la del portero mexicano.

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La publicación rápidamente recibió comentarios de aficionados que felicitaron al guardametas por alcanzar una marca histórica. Para muchos seguidores, se trata de un reconocimiento al recorrido que ha construido desde Alemania 2006 hasta la edición de 2026.

Preparing for his sixth @FIFAWorldCup 🇲🇽



Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are set to become the only players in FIFA World Cup history to have participated in six tournaments! pic.twitter.com/8ZPzH08Oee — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

Guillermo Ochoa recibió otro homenaje de FIFA antes del Mundial

Horas después, la FIFA volvió a dedicarle una publicación al mexicano. En esta ocasión compartió una imagen en la que aparece mostrando el número seis con los dedos de la mano, acompañada por una pregunta dirigida a los aficionados sobre cuántos Mundiales ha disputado el guardameta. Sí, es que llega a su sexta participación.

Los números de Guillermo Ochoa en la Copa del Mundo

Guillermo llegará a seis mundiales consecutivos: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Por esto es que la FIFA decidió destacar en sus recientes publicaciones. Aún existe incertidumbre sobre si jugará algún minuto o no, pero el nombre de Memo Ochoa ya está grabado en la historia grande del futbol.