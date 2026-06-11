Estadio CDMX dejó este “regalo” en los asientos para crear una imagen colectiva en la inauguración

El Estadio Ciudad de México comenzó a vivir la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde las tribunas. Antes del primer partido del torneo, los aficionados encontrarán un detalle especial en sus asientos. No es un recuerdo cualquiera. Es parte de una activación pensada para crear una imagen colectiva en las gradas.

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De acuerdo con imágenes difundidas por WorldCup Xtra, en cada butaca de un sector determinado del inmueble fueron colocadas piezas de cartón con forma de sombrero. La idea es que los asistentes las armen o las levanten en un momento específico para formar un mosaico gigante en la zona alta del recinto.

El regalo que dejó el Estadio Ciudad de México en los asientos

El detalle llamó la atención en redes sociales por su diseño y por el lugar donde apareció. Las piezas tienen colores alusivos a México, con tonos verdes, amarillos y detalles gráficos inspirados en elementos tradicionales.

En las imágenes también se observa una pantalla con la leyenda “Mexico City”, mientras las gradas del Estadio CDMX comienzan a tomar forma para la ceremonia inaugural. El efecto final sería una imagen colectiva antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Hasta el momento, FIFA no ha publicado una explicación puntual sobre esta dinámica. Por eso, la información debe tomarse como parte de la previa visual difundida en redes. Lo confirmado es que el Estadio CDMX fue elegido como sede del partido inaugural del torneo.

Estadio CDMX hace historia en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA confirmó que el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, será la sede del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este jueves 11 de junio y tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica.

El dato no es menor. El inmueble se convirtió en el primer estadio de la historia en recibir tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Antes ya había sido escenario principal en México 1970 y México 1986.

Ahora, el estadio vuelve a quedar en el centro del futbol mundial. La ceremonia previa, el mosaico en las gradas y el debut de la Selección Mexicana forman parte de una jornada que busca marcar el inicio de una edición histórica.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.