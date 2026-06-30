Santiago Giménez y los 3 futbolistas mexicanos más importantes en la historia del Porto

En los últimos días el mercado de fichajes ha tenido como protagonista a Santiago Giménez, quien después del pobre paso que ha tenido por el Milán comenzó a sonar para formar parte del Porto para la siguiente temporada, una Liga de menor categoría que la Serie A.

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Hasta el momento no existe información oficial respecto a su llegada al conjunto de los dragones; sin embargo, las conversaciones entre las directivas sería buena hasta el momento. Por tal motivo, no está de más conocer a los tres mejores futbolistas mexicanos que han estado en el Porto.

3 futbolistas mexicanos históricos para el Porto

Héctor Herrera : Fueron seis años los que Héctor Miguel Herrera estuvo en el Porto , institución en donde no solo ganó distintos títulos a nivel nacional, sino en donde sumó más de 240 compromisos oficiales y, además, se convirtió en uno de los capitanes más queridos de los últimos años.

: Fueron seis años los que Héctor Miguel Herrera estuvo en el , institución en donde no solo ganó distintos títulos a nivel nacional, sino en donde sumó más de 240 compromisos oficiales y, además, se convirtió en uno de los capitanes más queridos de los últimos años. Jesús Manuel Corona: El Tecatito estuvo en el Porto del 2015 al 2022 y, ya sea como extremo o lateral, se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la hinchada del club por su plurifuncionalidad y amplitud por las bandas, logrando ser reconocido como el mejor jugador de la Liga en la 2019-2020.

🚨💣 FC Porto muito perto de Santiago Giménez 🇲🇽



🔵⚪ Farioli quer o avançado do Milan e o jogador é prioridade para o ataque dos dragões.



🇮🇹 Milan aberto a negociar e o acordo está em fase avançada.



💰 Negócio pode fechar nos €28M + €7M em bónus.#FCPorto pic.twitter.com/TgLEYzPfiU — Radar da Liga 🇵🇹 (@Fut_em_moviment) June 21, 2026

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Miguel Layún: Si bien solamente estuvo tres temporadas en la institución portuguesa, la realidad es que Miguel Layún tuvo actuaciones realmente destacadas como lateral por derecha e izquierda, consolidándose como uno de los mejores asistentes en Europa en dichos años.

¿Cuántos futbolistas mexicanos, como posiblemente Santiago Giménez, han estado en el Porto?

La relación entre el futbol mexicano y el Porto ha sido muy estrecha en las últimas dos décadas. De hecho, el club presume haber tenido en sus filas, si se concreta la llegada de Santiago Giménez, un total de diez jugadores que representan a la Selección Nacional de México.