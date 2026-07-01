ÚLTIMA HORA: México vs Ecuador sufre CAMBIO en los 16vos de Final del Mundial 2026

El juego de México vs Ecuador, correspondiente a los 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sufrido un cambio de horario. Debido a las condiciones del clima, el encuentro va a dar inicio en punto de las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México, no obstante, no es la única modificación que va a tener el partido de la Fase Eliminatoria.

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"Debido al retraso del partido y a las condiciones meteorológicas, no habrá pausa de hidratación en ninguna de las dos partes del encuentro...", ha avisado la FIFA en una competencia en la que las pausas de hidratación han detenido el juego durante dos periodos en cada mitad del partido, es decir, el duelo de esta noche se va a disputar como cualquier otro sin interrupciones a lo largo de los 90 minutos reglamentarios.

Cabe recordar, que el criterio de desempate será jugar los 90 minutos, si el marcador permanece igualado, habrá dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En caso de que no se rompa la paridad, el duelo se va a definir desde la instancia de penales.

El ganador de la llave entre México y Ecuador se va a enfrentar en 8vos de Final al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

ACTUALIZACIÓN: A minutos después de que se indicara que no habrían pausa de hidratación, la FIFA volvió a señalar que si se va a pausar el encuentro en dos ocasiones para seguir el protocolo de los otros partidos.

"Actualización: Se implementará una pausa de hidratación durante cada tiempo del partido...".

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