México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y a qué hora es el Juego 1 del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

La Selección Mexicana está a punto de debutar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y este viernes 6 de marzo de 2026 se enfrenta a su similar de Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, Texas, con inicio programado a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Este enfrentamiento corresponde al Grupo B, donde México buscará dar un golpe de autoridad desde el arranque. La novena mexicana llega con expectativas altas, respaldada por una generación de peloteros que han brillado en Grandes Ligas y que aspiran a superar lo conseguido en ediciones anteriores. La misión es clara: avanzar a la siguiente ronda y consolidarse como potencia dentro del beisbol internacional.

Gran Bretaña, por su parte, intentará sorprender. Aunque no cuenta con la tradición beisbolera de otros países, su participación en el Clásico Mundial ha ido en aumento y representa una oportunidad para mostrar crecimiento y competitividad. En 2023, los británicos dejaron buenas sensaciones pese a las derrotas, y ahora buscarán dar un paso más en su desarrollo.

¿Qué equipos se encuentran en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

En el Grupo B está conformado por cinco selecciones que competirán en la casa de los Astros de Houston, del 6 al 11 de marzo. Los equipos que integran este grupo son:

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

De este grupo, los dos mejores clasificados avanzarán directamente a los cuartos de final, que también se disputarán en Houston y en Miami. La presencia de Estados Unidos y México convierte al Grupo B en uno de los más atractivos, ya que ambos son considerados favoritos para avanzar, mientras que Italia, Gran Bretaña y Brasil buscarán dar la sorpresa y pelear por un lugar en la siguiente fase.

¿Calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Calendario de México – Fase de Grupos

México vs Gran Bretaña

Viernes 6 de marzo de 2026

12:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs Brasil

Domingo 8 de marzo de 2026

18:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs Estados Unidos

Lunes 9 de marzo de 2026

18:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs Italia

Miércoles 11 de marzo de 2026

17:00 horas (tiempo del centro de México)

