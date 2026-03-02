México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y a qué hora es el Juego 1 del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
La Selección Mexicana debutará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este viernes 6 de marzo de 2026 enfrentando a su similar de Gran Bretaña
La Selección Mexicana está a punto de debutar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y este viernes 6 de marzo de 2026 se enfrenta a su similar de Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, Texas, con inicio programado a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).
Este enfrentamiento corresponde al Grupo B, donde México buscará dar un golpe de autoridad desde el arranque. La novena mexicana llega con expectativas altas, respaldada por una generación de peloteros que han brillado en Grandes Ligas y que aspiran a superar lo conseguido en ediciones anteriores. La misión es clara: avanzar a la siguiente ronda y consolidarse como potencia dentro del beisbol internacional.
Gran Bretaña, por su parte, intentará sorprender. Aunque no cuenta con la tradición beisbolera de otros países, su participación en el Clásico Mundial ha ido en aumento y representa una oportunidad para mostrar crecimiento y competitividad. En 2023, los británicos dejaron buenas sensaciones pese a las derrotas, y ahora buscarán dar un paso más en su desarrollo.
¿Qué equipos se encuentran en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
En el Grupo B está conformado por cinco selecciones que competirán en la casa de los Astros de Houston, del 6 al 11 de marzo. Los equipos que integran este grupo son:
- Estados Unidos
- México
- Italia
- Gran Bretaña
- Brasil
De este grupo, los dos mejores clasificados avanzarán directamente a los cuartos de final, que también se disputarán en Houston y en Miami. La presencia de Estados Unidos y México convierte al Grupo B en uno de los más atractivos, ya que ambos son considerados favoritos para avanzar, mientras que Italia, Gran Bretaña y Brasil buscarán dar la sorpresa y pelear por un lugar en la siguiente fase.
¿Calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Calendario de México – Fase de Grupos
- México vs Gran Bretaña
- Viernes 6 de marzo de 2026
- 12:00 horas (tiempo del centro de México)
- México vs Brasil
- Domingo 8 de marzo de 2026
- 18:00 horas (tiempo del centro de México)
- México vs Estados Unidos
- Lunes 9 de marzo de 2026
- 18:00 horas (tiempo del centro de México)
- México vs Italia
- Miércoles 11 de marzo de 2026
- 17:00 horas (tiempo del centro de México)
