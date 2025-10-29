Los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil que se jugarán hoy miércoles 29 de octubre de 2025

Continúan los Octavos de Final del Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2025 este miércoles 29 de octubre con cuatro encuentros: México se enfrenta a Paraguay, España y Francia se ven las caras, Canadá jugarán ante Zambia, ademas Japón y Colombia buscarán su boleto a semifinales.

México vs Paraguay - Mohammed VI Football Academy (Cancha 3)

La Selección Mexicana Sub-17, dirigida por Miguel Gamero, se medirá ante Paraguay en el Campo 3 de la Academia de Fútbol Mohammed VI en Salé. El partido está programado para las 9:30 horas tiempo del centro de México. El conjunto Azteca llega con hambre de seguir avanzando luego de avanzar como segundo en su grupo luego de vencer a Países Bajos y Camerún en la fase de grupos. Paraguay, por su parte, ha mostrado solidez defensiva y será un muy rival exigente.

Si la Selección Mexicana consigue el pase a Cuartos de Final jugaría el domingo 2 de noviembre enfrentando a Italia quien derroto 4-0 a Nigeria.

España vs Francia - Mohammed VI Football Academy (Cancha 1)

En otro duelo de alto voltaje, España se enfrentará a Francia, dos potencias europeas que han dominado históricamente en categorías juveniles. Las españolas llegan con una ofensiva letal, mientras que las francesas han demostrado equilibrio entre defensa y ataque. Este partido se perfila como uno de los más cerrados de la jornada.

Canadá vs Zambia - Mohammed VI Football Academy (Cancha 1)

Canadá y Zambia protagonizan un choque de diferentes estilos. Las norteamericanas, con su juego físico y orden táctico, buscarán imponer condiciones ante una Zambia que ha sorprendido con velocidad y creatividad en el último tercio del campo. Este duelo será clave para medir el crecimiento del futbol africano en categorías menores, aunque las canadiense son amplias favoritas para este duelo.

Japón vs Colombia - Mohammed VI Football Academy (Cancha 2)

Finalmente, Japón y Colombia cierran la jornada (13:00 horas) con un enfrentamiento que promete técnica y dinamismo. Las japonesas, siempre disciplinadas y precisas, se enfrentan a una Colombia que ha brillado con talento individual y garra sudamericana. Las cafeteras llegan motivadas tras una fase de grupos destacada con dos victorias.

