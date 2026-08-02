México vs Panamá: cuándo y dónde se juega el partido por el Campeonato Sub-20 de la Concacaf

La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce al rival que deberá superar para continuar su camino en el Campeonato de la Concacaf 2026. Después de completar una fase de grupos perfecta, el conjunto dirigido por Álex Diego enfrentará a Panamá en uno de los partidos más importantes del torneo.

El encuentro corresponde a los cuartos de final y tendrá un premio especial para el ganador. Además de avanzar a la siguiente ronda, la selección que se imponga conseguirá su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

Cuándo se juega el México vs Panamá Sub-20

México y Panamá se enfrentarán el miércoles 5 de agosto, a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Estos son los datos completos del compromiso:



Partido: México vs Panamá

Fecha: miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Instancia: cuartos de final

El duelo será a eliminación directa. En caso de que el marcador permanezca igualado después del tiempo reglamentario, el ganador deberá definirse mediante tiros desde los once pasos vía penal.

México busca cerrar con paso perfecto su participación en la fase de grupos del Premundial Sub-20 de Concacaf contar Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc|Crédito: @miseleccionsubs

México buscará su boleto al Mundial Sub-20 de 2027

El partido contra Panamá representa el primer encuentro decisivo para la Selección Mexicana dentro del campeonato. Los cuatro equipos que avancen a las semifinales obtendrán automáticamente su boleto a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, programada en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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Por esta razón, México se encuentra a una victoria de regresar a la máxima competencia internacional de la categoría. El combinado azteca también mantiene la posibilidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque para conseguir ese objetivo necesita conquistar el título de la Concacaf.

Las semifinales se disputarán el viernes 7 de agosto y la final está programada para el domingo 9. Ambas instancias se trasladarán a la Ciudad de México y tendrán como escenario el Estadio Banorte.

Así llega México al partido contra Panamá

México avanzó a los cuartos de final después de terminar en el primer lugar del Grupo B. El equipo nacional ganó sus tres compromisos y cerró la primera etapa sin recibir goles.

El conjunto mexicano comenzó su participación con una victoria por 3-0 sobre Antigua y Barbuda. Posteriormente derrotó 2-0 a Costa Rica y completó su paso perfecto con una goleada por 4-0 frente a Guatemala.

Estos resultados le permitieron finalizar la fase de grupos con nueve puntos, nueve goles a favor y ninguno en contra. Su posición en la clasificación general determinó que enfrentara a uno de los mejores terceros lugares.