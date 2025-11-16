Romario ‘Semental’ Orozco y Nadia Vera conquistan la noche de MFL 2

La Sala Urbana de Naucalpan fue el escenario en el que la noche de este sábado 15 de noviembre brillaron las estrellas del México Fight League 2 (MFL 2) que refrendaron a la empresa como la mejor en las artes marciales mixtas en el país gracias a las grandes actuaciones de sus figuras Romario 'Semental' Orozco y Nadia Vera.

Romario 'Semental' Orozco y Nadia Vera brillan en MFL 2

Las 12 funciones de la noche mantuvieron un ritmo constante que cautivó a los presentes y que fueron testigos de la victoria del mexicano Romario 'Semental' Orozco ante el venezolano Luis 'Tigres' Márquez en la que fue la pelea estelar de la noche.

Orozco mantuvo su marca invicta y la extendió a 11 triunfos, incluso después de una operación de rodilla que lo hizo alejarse durante un tiempo de los combates.

"Me siento muy feliz. Ahora sí fui yo. Regresé muy bien, me sentí rápido, movido, no me cansé. Fue un gran regreso después de una operación de rodilla. MFL es mi futuro; quiero el campeonato de las 155 libras", dijo Orozco después de su pelea.

Por su parte, Nadia Vera regresó a la senda de la victoria tras derrotar por nocaut técnico en el segundo asalto a Sherlyn Sánchez en un duelo de mexicanas que no decepcionó a los aficionados por su explosividad.

"Me siento contenta porque venía de una racha negativa y necesitaba esta victoria. Quiero seguir peleando en México y ser la número uno", sentenció Vera.

Los resultados de la noche en MFL 2

Resultados Preliminares:

125 lbs– Sergio García venció a Bryan Luna (TKO, R2)

155 lbs– José Enrique Chávez derrotó a Israel Salcido (TKO, R2)

125 lbs– Noe “Baki” Maldonado venció a César Bourjac (Decisión unánime)

135 lbs– Carlos “Luka” Granados derrotó a Emilio Galindo (Sumisión, R3)

145 lbs– Erickson Quinzo (Ecuador) venció a Rafael “Joker” Sáenz (Decisión unánime)

135 lbs– Alex Bringas superó a Alberto “Beto Panda” García (Sumisión, R1)

