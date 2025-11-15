5 famosos de la lucha libre que tal vez no sabías que pelearon en México en los 90

La World Wrestling Entertainment (WWE) es una de las firmas de entretenimiento deportivo que ha llevado a lo más alto del éxito a la lucha libre profesional. Si bien la institución hoy opera exclusivamente en Estados Unidos, hubo un tiempo en que los luchadores visitaban frecuentemente la tierra mexicana.

Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento

Descubre cuáles fueron las figuras de esta disciplina que fueron furor en los años 90 en México. Estos personajes solían viajar de un territorio a otro durante meses. Incluso, sus giras llegaron hasta Japón.

Te puede interesar: Efraín Juárez, con equipo nuevo en los Pumas para jugar el Play In

Lucha libre: los 5 luchadores que tal vez no sabías que pelearon en México en los 90

Dado que han pasado varios años desde aquella época en donde los luchadores peleaban en México, muchos aficionados tal vez no sepan que las siguientes figuras destacadas de la lucha libre pasaron por el país y enloquecieron al público.



2 Cold Scorpio

Este luchador profesional quizás no tuvo el reconocimiento que debió tener, ya que su destreza y habilidad eran muy superiores al resto en ese entonces. Su nombre triunfó en Japón. Pero también cosechó el éxito en México, trabajando con la UWA, bajo el nombre artístico de Black Scorpio.

Val Venis

A finales de los 90, Sean Morley, como realmente se llama el luchador canadiense, debutó en la WWE con un personaje de estrella del cine para adultos. Había trabajado previamente en Canadá y Japón. Pero en México alcanzó el éxito con el personaje de Steele. Llevaba una máscara de acero (parecía un robot) y llegó a ser Campeón Mundial de Peso Pesado del CMLL.

Te puede interesar: VALORANT une fuerzas con KATSEYE para “GO OFF”, el himno oficial del Game Changers Championship 2025



Lita

Esta luchadora profesional estadounidense que actualmente tiene 50 años fue parte de la WCW durante su éxito en el país. Paco Alonso le permitió entrenar en el sótano de la legendaria Arena México. Si bien nunca tuvo combates importantes en CMLL ni en AAA, la piedra fundacional de su éxito se erigió en suelo mexicano. El resto es historia.

Jake "The Snake" Roberts

Jake Roberts tuvo una gran etapa en el país. Trabajó con Konnan y su rivalidad culminó en Triplemanía 2 con una lucha inolvidable. La Serpiente fue derrotado y su contrincante le rapó la cabeza.

Owen Hart

Si bien muchos aficionados recuerdan la etapa de esta figura de la lucha libre en su Canadá natal y en Japón, lo cierto es que pocos conocen su paso por México. The Blue Blaze, como fue apodado el enmascarado, montó rivalidad con El Canek. El encuentro de estos luchadores se dio en una lucha de Máscara contra Máscara. Allí perdió Owen Hart y se tuvo que quitar la máscara. Falleció en un lamentable accidente en 1999, cuando cayó desde lo más alto del Kemper Arena en Kansas City.