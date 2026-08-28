Michael Fredericson, experto en longevidad: “A partir de esta edad NO vas a construir músculo nuevo”

El cuerpo del ser humano cambia conforme pasan los años, pero hay una edad en la que ya "no vas a construir músculo nuevo", según Michael Fredericson, experto en longevidad. Pese a ello, puedes mantenerte, aunque para ello deberás realizar ciertos ejercicios durante la semana. Por su parte, José Acosta, entrenador personal, dice que “a los 45 puedes rendir como alguien de 20 años si haces esto”.

De acuerdo con el profesor en Stanford y fundador del programa de Lifestyle Medicine, a los 40 años al ser humano le cuesta más subir las escaleras o realizar ejercicios de esfuerzo, por lo que mantener el músculo es un reto a diario. Este proceso le pasa tanto a los deportistas como a las personas que realizan actividades físicas por salud. Asimismo, dormir mal envejece más rápido que no hacer ejercicio.

Después de los 40 años una persona puede perder alrededor de 1% de masa muscular por año.|Pinterest

Michael refiere que después de los 40 años una persona puede perder alrededor de 1% de masa muscular por año. Ello puede llegar a afectar a la fuerza, equilibrio y metabolismo que, con los años, puede traducirse en peor movilidad.

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¿Cómo evitar la pérdida de músculo progresivo?

Para evitar la pérdida de músculo, el adulto de 40 años deberá hacer al menos 150 minutos de ejercicio durante la semana. En su entrenamiento deberá incluir ejercicios de fuerza, como pesas, en máquinas, sentadillas o flexiones.

Lo importante es saber que la persona deberá llegar al fallo en cada uno de los ejercicios, a fin de mantener el músculo, ya que de nada servirá realizar un entrenamiento con cargas suaves.

También se debe destacar que la persona debe dejar el sedentarismo de lado, pues se recomienda caminar o subir escaleras, ya que la actividad cardiovascular ayuda a que la gente tenga una mayor longevidad y evita enfermedades mortales.