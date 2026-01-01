Michael Phelps: Esta es su dieta de 12,000 calorías que incluye huevos, tostadas y pizza

Michael Phelps es considerado, por muchos amantes del deporte en general, uno de los atletas más importantes de todos los tiempos gracias a los logros que obtuvo, sobre todo, en los Juegos Olímpicos en los que participó. En ese sentido, ¿sabías que en su etapa como deportista tenía una dieta de hasta 12,000 calorías diarias?

12,000 calorías en un solo día suenan por demás espectaculares; sin embargo, en realidad suelen ser las “normales” para un atleta de alto rendimiento que gasta mucha energía en entrenamientos y competiciones. Michael Phelps fue uno de ellos, por lo que, en su momento, comía pizzas, huevos y tostadas al por mayor.

¿Qué incluía la dieta de Michael Phelps de 12,000 calorías?

El portal SaraMariner, quien cita a The Guardian, menciona que, para obtener la innumerable cantidad de medallas que tuvo a lo largo de su carrera como nadador profesional, Michael Phelps se sometió a una dieta de 12,000 calorías diarias para, así, mantener el nivel de energía necesario previo a las competiciones.

En el desayuno, el nacido en los Estados Unidos comía tres sandwich de huevo frito con lechuga, queso, cebolla frita, mayonesa y tomates, dos tazas de café, un bol de gachas, tres tortitas de chocolate, una tortilla y tres tostadas francesas, siendo así el alimento más fuerte de su día.

Para la comida Michael Phelps comía un plato de medio kilo de pasta puta, así como algunas botellas de bebida energética y dos sándwich más de queso, jamón y mayonesa. Por último, para la cena el multimedallista olímpico volvía a ingerir varias botellas de bebida energética, así como una pizza grande.

¿Cuántas medallas olímpicas obtuvo Michael Phelps en su historia?

El récord de Michael Phelps incluye un total de 28 medallas olímpicas, mismas de las cuales 23 fueron de oro, mientras que tres de plata y las últimas dos de bronce. De hecho, su mejor participación fue en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, competición en donde sumó ocho preseas doradas para su país.