¿Miedo a Cristiano Ronaldo? Kylian Mbappé revela por qué tardó tanto en llegar al Real Madrid

Kylian Mbappé pudo haber llegado al Real Madrid desde los 18 años, antes de firmar con el PSG, pero se decantó por el conjunto parisino por una gran razón: no quería ser banca en un equipo plagado de estrellas, como Karim Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, quien tiene un récord negativo que pocos conocen .

El francés, quien confesó la verdad sobre la final de Qatar 2022 , reveló en una entrevista con Jorge Valdano que él quería ser titular y todas las propuestas que tenía en el mercado le aseguraban su puesto, por lo que terminó fichando por el equipo de su ciudad natal: PSG.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé tardó años en llegar al Real Madrid, ya que no quería ser banca en un equipo plagado de estrellas

“Yo sabía que en el Real Madrid no iba a jugar todos los partidos y claro que tenía el sueño de jugar en el Madrid, pero yo pienso que ser titular en su privilegio. [París] fue una gran oportunidad para mí, de hacer 7 años ahí que fue increíble”, compartió el delantero.

TE PUEDE INTERESAR:



El sueño que cumplió Kylian Mbappé gracias al futbol

Kylian Mbappé desde pequeño soñó con el Real Madrid, pues no es un secreto a voces que el francés es fan de Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes ídolos del club en la era contemporánea.

“Desde que soy niño tenía el sueño de jugar para el Real Madrid, y al final lo conseguí el año pasado y ahora soy muy feliz de estar aquí”, mencionó el futbolista de 25 años durante la entrevista.

❌“Cuando salí de Mónaco con 18 años, en el Madrid estaba Benzema, Cristiano y Bale y yo NO quería estar en el banquillo”



🎙️Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid



📻🔥#ElVbarCaracol con TODOS los detalles desde las 2 p.m. en @CaracolRadio pic.twitter.com/zJSHbHpKd6 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 13, 2025

El gran reto de Kylian Mbappé con el Real Madrid

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en verano de 2024, con la encomienda de fortalecer la plantilla y hacerla aún más ganadora. Sin embargo, el reto luce más complicado de lo que parece, pues los merengues solo conquistaron 2 títulos en su primera temporada: una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental de la FIFA.

El delantero tendrá la encomienda de liderar al equipo que busque ganar los trofeos de la Champions League y de la Liga de España que les fueron arrebatados la temporada pasada.