Igor Lichnovsky dio un guiño a la afición de Club América y sorprendió a todos: “No ha terminado”

En noviembre del año 2025, Igor Lichnovsky jugó su último partido como futbolista del América. Luego de idas y vueltas, el defensor chileno le puso fin a su estadía en el Nido de Coapa para tener una revancha en el futbol europeo, fichando por el Fatih Karagümrük, equipo de la Primera División de Turquía. Sin embargo, semanas tras su salida, volvió a aparecer para referirse a las Águilas y a sus aficionados.

A pesar de que su salida del club no fue como esperaba, Lichnovsky afirmó que su relación con el América no terminará pese a estar lejos de la institución. El zaguero formó parte de la institución azulcrema por más de dos años, donde ha conseguido númerosos títulos como el tricampeonato de la Liga BBVA MX. Por esta razón, dejó la puerta abierta a un posible regreso en un futuro tras culminar con su nueva etapa en el Viejo Continente.

"Saben que hago muchas cosas fuera del campo y creo que mi relación con América no va a terminar solo por ahora (...) nos esperarán nuevas ideas, nuevos proyectos y tampoco cerraría la puerta a poder tener un gran rendimiento en Europa y poder volver a defender en alguna otra situación al equipo", fue lo que compartió el jugador sudamericano en un mensaje de despedida que publicó el América.

El mensaje de Lichnovsky hacia la afición del América

Sus últimos días en el club no fueron los mejores, pero el defensor de 32 años le pidió a los aficionados de las Águilas que recuerden su paso por la institución por alguien que siempre dio todo por los colores azulcremas: "No solo dentro de la cancha, que se entregó al máximo como aficionado, como defensor del nombre y de la camiseta".

"(Alguien) que se entregó al máximo en el tiempo de mi lesión, con compromisos y proyectos para que el Club América, o como dijo Don Emilio Azcárraga, pudiese transmitir un compromiso de que el futbolista que viene al equipo no solo va a estar en los 90 minutos", añadió.

¿Por qué Lichnovsky salió del América?

Para el Clausura 2026, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine ya no contemplaba a Lichnovsky como una opción concreta en la defensa del América. Ante la saturación de plazas de jugadores No Formados en México (NFM), en conjunto con la directiva, tomaron la decisión de no registrar al jugador a la Liga BBVA MX, por lo que fue apartado del primer equipo.

De esta manera, el club comenzó a gestionar su salida pese a tener contrato vigente, mientras que el jugador buscaba acomodo en otro club fuera de México. Así fue como el pasado 6 de febrero, Lichnovsky salió de forma oficial al futbol turco.