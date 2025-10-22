América firma a crack internacional en pleno apertura 2025

El jugador del América Brian Rodríguez, ha logrado firmar su renovación con el conjunto azulcrema el cual lo ligará al conjunto de Coapa hasta el verano del 2029, por lo que su estancia que comenzó hace siete torneo aún tiene mucha historia por ofrecer para el americanismo.

Te podría interesar: Jugador de Pumas da un mensaje desgarrador en redes sociales

Brian Rodríguez, de 25 años de edad, es el actual goleador del América y es pieza clave para el cuadro del Ame que dirige André Jardine, por lo que desde su óptica era un jugador que debía de permanecer con los capitalinos, pero ahora por fin directiva y el charrúa Rodríguez se pusieron de acuerdo y han celebrado esta firma de contrato.

La renovación se venía filtrando, pero fue este miércoles por la mañana, cuando el futbolista sudamerica en fotos y video, se le ve firmando su contrato, una de las grandes noticias en estos días.

Te podrían interesar: Larcamón ventila situació de dos jugadores

¡Feliz y listo para seguir rompiéndola! 💪



Vamos juntos por más logros, Brian 🦅🔥 pic.twitter.com/30X360urQI — Club América (@ClubAmerica) October 22, 2025

La declaración de Brian Rodríguez al renovar con el América hasta el 2029

“Muy feliz, contento de seguir perteneciendo al América, tan grande y con tanta historia. Se logró renovar y estoy feliz con lo hecho. Me han mostrado el amor desde el primer momento, el amor de los jugadores y el apoyo en cada ciudad y estadio. En redes sociales recibo mucho cariño y gracias por eso”, dijo el jugador Brian Rodríguez en un video en el que se le ve firmando ese contrato y además luciendo muy contento por poder llegar a ese acuerdo.

Brian Rodríguez decidió permanecer en el América

La historia del Ame con Rodríguiez destaca porque además es oficial que por el jugador intentaron ficharlo en los últimos torneos y hasta se rumora que del futbol de Qatar llegaron a ofrecer hasta 10 millones de dólares por los servicios del jugador, una cifra que hubiera caído muy bien en el nido, considerando que de acuerdo a reportes se compró en 4 millones procedetendel LAFC.