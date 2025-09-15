Mientras Canelo Álvarez ganó más de 150 millones en una pelea: lo que ganan Messi y Ronaldo en un año

Canelo Álvarez perdió por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford , quien le arrebató los campeonatos de peso supermediano. Pese a ello, el mexicano no salió con las manos vacías, pues se embolsó 150 millones de dólares (2.7 mil millones de pesos) en una sola pelea, suma que supera al sueldo anual de Lionel Messi en Inter Miami, pero no la de Cristiano Ronaldo, quien acaba de renovar contrato.

Leo Messi cobra al año 20.4 millones de dólares (374.6 millones de pesos) con Inter Miami, según la Asociación de Jugadores de la MLS. Mientras que Cristiano Ronaldo percibirá un sueldo de 244 millones de dólares (4.4 mil millones de pesos), de acuerdo con diario británico The Sun, después de renovar contrato por 2 años más en verano de este año con el Al-Nassr .

Canelo Álvarez supera en ganancias anuales a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Cabe destacar que Álvarez pelea por lo mínimo 3 veces por año, por lo que sus ganancias anuales son superiores a las de Lionel y Ronaldo, pues en este 2025 ha ganado 250 millones de dólares (casi 4.6 mil millones de pesos): 100 millones en la pelea ganada en mayo ante el cubano William Scull y 150 millones de dólares en la derrota ante Terence Crawford.

¿A cuánto ascienden las fortunas de Canelo Álvarez, Messi y Cristiano?

Canelo Álvarez ha sabido hacerse de un patrimonio, pues no solo gana dinero de sus peleas, sino también de sus negocios fuera del ring. De acuerdo con Sportico, la fortuna del mexicano asciende a los 700 millones de dólares (12.8 mil millones de pesos), aunque esta cifra incrementó con sus 2 recientes peleas en este 2025.

La fortuna de Lionel Messi actualmente ronda los 850 millones de dólares (15.6 mil millones de pesos), de acuerdo con Celebrity Net Worth. Entretanto, la de Cristiano Ronaldo supera la de ambos deportistas, al ser valuada en 1.2 mil millones de dólares (más de 22 mil millones de pesos).