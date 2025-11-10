Mientras Edson Álvarez vale 24 millones; este es el precio de Luis Chávez en Europa.

Mientras que la Selección Nacional de México se prepara para una doble fecha FIFA , hay jugadores mexicanos que brillan en Europa, como los casos de Edson Álvarez y Luis Chávez. Mientras el mediocampista del Fenerbahçe se consolida como uno de los mexicanos más valiosos, su compatriota en Rusia también se acerca, aunque con una brecha considerable entre ambos.

Según cifras actualizadas de Transfermarkt, Edson Álvarez (que también tiene un sueldazo) , de 28 años, tiene un valor estimado de 24 millones de euros, equivalentes a más de 510 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. El exjugador del América ha elevado su cotización gracias a su rendimiento constante en el futbol de Turquía.

Foto: @fenerbahce Edson Álvarez en Fenerbahçe.

En contraste, Luis Chávez —quien milita en el Dinamo Moscú de la liga rusa— posee un valor de 8 millones de euros, es decir, alrededor de 170 millones de pesos mexicanos. Aun así, el ex Pachuca se mantiene como uno de los jugadores más valiosos de su liga y uno de los pocos mexicanos activos en el futbol de Europa del Este.

Los salarios de Edson Álvarez y Luis Chávez en Europa

En materia salarial, el mediocampista con pasado en West Ham percibe 5,630,000 euros brutos por temporada, según datos de Capology, cifra que equivale a unos 120 millones de pesos mexicanos anuales. Por su parte, Luis Chávez figura como el tercer jugador mejor pagado del Dinamo Moscú, aunque su salario exacto no ha sido revelado.

Luis Chávez, jugador de Dinamo Moscú

Las estadísticas de Edson Álvarez en el Fenerbaçe

De acuerdo a los datos que proporciona el sitio BeSoccer, el mediocampista mexicano tiene estos números desde su llegada al futbol turco (arribó por una cesión de 2 millones de euros).

Partidos jugados: 9

Encuentros disputados como titular: 8

Goles: 0

Asistencias: 0

Tarjetas: 4 amarillas y 0 rojas

Títulos: 0

Las estadísticas de Luis Chávez en el Dinamo Moscú

En tanto, los números del pivote de 29 años cotizado en 8 md€ son: