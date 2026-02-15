GOLAZO de Julián Araujo le da el triunfo al Celtic en Escocia (VIDEO)

Cuando parecía que el encuentro parecía encaminado a un empate, el mexicano Julián Araujo apareció en el tiempo de descuento para sellar una remontada épica y convertirse en el héroe del Celtic al marcar el gol decisivo en la victoria 3-2 sobre el Kilmarnock en partido correspondiente a la Jornada 27 de la Premiership de Escocia disputado en Rugby Park.

¿Cómo fue el gol de Julián Araujo?

Al minuto 90+7, Julián Araujo encontró una diagonal dentro del área rival y definió con pierna izquierda para darle los tres puntos al conjunto de Glasgow. Su anotación no solo aseguró la victoria, sino que también colocó al Celtic en la segunda posición en la tabla, acercándose a la lucha por el liderato.

El lateral, que busca consolidarse en el futbol europeo y ganar minutos de calidad, fue titular y mostró personalidad en un partido de alta exigencia. Después de anotar el gol fue ha celebrar con los aficionados del Celtic, consciente de la importancia de sumar en la recta final de la temporada.

¡Julián Araujo marca el gol de la voltereta sobre la hora para darle el triunfo al Celtic! pic.twitter.com/KkWjwWPNKt — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) February 15, 2026

Con este resultado, el Celtic extendió su racha invicta bajo el mando de Martin O’Neill y se mantiene como uno de los principales contendientes al título escocés. Para Araujo, la anotación representa un impulso en su carrera y un recordatorio de su capacidad para responder en momentos clave.

El defensa mexicano lucha por conseguir un puesto en la convocatoria final de Javier Aguirre de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo FIFA 2026 y con este tipo de actuaciones levanta la mano con fuerza en una posición donde todavía existen dudas.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo llegó Julián Araujo al Celtic?

Julián Araujo llegó al Celtic en enero de 2026 tras dejar al Bournemouth de la Premier League, donde no había logrado consolidarse ni sumar los minutos necesarios. El lateral mexicano tomó la decisión de aceptar la oferta del club escocés con el objetivo de ganar regularidad.

