Momento icónico para Gilberto Mora: recibió una sorpresa en medio del partido contra Corea del Sur

Gilberto Mora es uno de los futbolistas a seguir en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con apenas 17 años es considerado uno de los talentos más emocionantes de la Selección Mexicana e incluso ya tuvo su debut mundialista en el estreno ante Sudáfrica. Si bien es cierto que no vio minutos en el triunfo contra Corea del Sur, el futbolista de Tijuana recibió una sorpresa inesperada mientras se llevaba a cabo el partido en Guadalajara.

A pesar de que Javier Aguirre realizó una serie de cambios en el partido contra los asiáticos, Gilberto Mora no logró meterse en el once inicial. La mediacancha quedó conformada por Brian Gutiérrez, Erik Lira y Luis Romo, una sorpresa para muchos. Si bien se esperaba que el juvenil sume minutos ingresando desde el banco de suplentes, no vio acción durante los 90 minutos. De todos modos, recordará dicho día por una visita especial.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llevó un parche especial en el partido inaugural|Crédito: @miseleccionmx / X

Gilberto Mora recibe una visita inesperada en México vs Corea del Sur

En la previa del duelo contra el combinado surcoreano, Gilberto Mora se llevó una completa sorpresa: sus compañeros de Xolos de Tijuana se encontraban en las gradas del Estadio Guadalajara para apoyar al joven mediocampista que tiene la Selección Mexicana. El rostro del juvenil lo dice todo: se mostró sorpresivo y a la vez emocionado por la presencia de sus compañeros habituales en la Liga BBVA MX.

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La propia cuenta oficial de Tijuana compartió el momento en sus redes sociales. “Pov: tus compañeros llegan de sorpresa al partido”, fue lo que expresó la institución fronteriza junto a imágenes de la reacción de Gilberto Mora y parte de la plantilla de Xolos en las gradas del Estadio Guadalajara. Sin embargo, el juvenil no pudo mostrarse ante sus compañeros al no sumar minutos ante Corea del Sur.

Pov: tus compañeros llegan de sorpresa al partido @miseleccionmx pic.twitter.com/xkg6kZJXgK — Xolos (@Xolos) June 19, 2026

Por qué Gilberto Mora no sumó minutos ante Corea del Sur

Gilberto Mora no jugó contra Corea del Sur por una decisión táctica del ‘Vasco’ Aguirre, no por una lesión confirmada ni por una sanción.

La lectura más clara es que el entrenador mexicano priorizó un mediocampo más físico y de contención para un partido cerrado. México apostó por jugadores como Luis Romo y Erik Lira, dejando en la banca a futbolistas de perfil más técnico como Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo.

El contexto también influyó: México venía de ganarle a Sudáfrica y ante Corea del Sur necesitaba asegurar el pase. El partido terminó 1-0 con gol de Luis Romo, resultado que dejó al combinado azteca clasificado a la siguiente ronda y como líder del Grupo A.