Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, este era el salario de Lionel Messi a su edad

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentará a Argentina y España. También pondrá frente a frente a Lionel Messi y Lamine Yamal. Primero a Leo se lo comparaba con Cristiano Ronaldo y ahora con el joven de 18 años. Ambos llegaron al primer equipo del Barcelona muy jóvenes, aunque con contratos muy diferentes.

Mientras el capitán de la selección argentina disputa el último Mundial de su carrera, Lamine Yamal afronta el primero. A sus 18 años, el español ya renovó con Barcelona hasta 2031 y figura entre los futbolistas jóvenes con mejores salarios del futbol europeo, una realidad muy distinta a la que vivió Messi en ese momento.

Lionel Messi celebra el gol de Argentina|X: CONMEBOL

Lamine Yamal ya supera a Messi a la misma edad en salario

Según los datos disponibles, Lamine Yamal percibe 21 millones de euros de salario fijo por temporada. Además, tiene bonificaciones pactadas que pueden elevar sus ingresos hasta 31 millones de euros. Esa cifra corresponde a su contrato vigente con Barcelona y refleja la confianza que el club depositó en su crecimiento.

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La comparación con Messi muestra cuánto cambió el mercado. En junio de 2005, cuando también tenía 18 años, el argentino firmó su primer contrato como profesional del primer equipo. Aquel acuerdo le garantizaba a Leo 3 millones de euros por temporada y una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, según distintos reportes.

|REUTERS

Lionel Messi tuvo un comienzo muy distinto

Antes de ese contrato, Messi todavía cobraba cifras propias de un juvenil formado en La Masía. De acuerdo con Barçaleaks, recibía un salario anual de 64.386 euros y una prima de 1.653 euros por partido. Con esas condiciones debutó en el primer equipo antes de convertirse en una figura mundial.

El crecimiento del campeón en Qatar 2022 fue rápido. Ese mismo año ganó el Mundial Sub-20 con Argentina, fue elegido el mejor jugador del torneo y Barcelona decidió aumentar su cláusula de rescisión hasta los 250 millones de euros.

Más adelante llegaron nuevas renovaciones, hasta alcanzar en 2017 un contrato de 100 millones de euros por temporada. Mientras Messi construyó ese recorrido paso a paso, Yamal ya inició su carrera con ingresos muy superiores gracias a la transformación económica del futbol europeo.

