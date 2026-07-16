Qué porcentaje de mexicanos cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi

El debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sigue presente entre los aficionados al futbol. Todavía generan opiniones divididas y más entre mexicanos. En México no existe una encuesta oficial que mida esta comparación, aunque una simulación realizada por una inteligencia artificial permite estimar cuál sería la tendencia entre los seguidores del futbol.

La simulación proyecta que el 34 % de los mexicanos considera que Cristiano Ronaldo es mejor que Lionel Messi. Al mismo tiempo, el modelo estima que el 61 % elegiría al argentino, mientras que un 5 % opina que ambos están al mismo nivel o no tiene una preferencia definida. Se trata de una proyección y estimación de la IA y no de un estudio demoscópico.

Cristiano Ronaldo

¿Cómo determinó la IA a qué jugador prefieren los mexicanos?

Para elaborar esta simulación, la inteligencia artificial tomó como referencia distintos factores. Entre ellos aparecen las tendencias de búsqueda en internet, la popularidad en redes sociales, el impacto de los títulos obtenidos, el rendimiento reciente y la percepción pública que ambos futbolistas mantienen entre los aficionados mexicanos.

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También influye el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lionel Messi volvió a llevar a la selección de Argentina a una final mundialista, mientras que Cristiano Ronaldo fue eliminado en Octavos de Final. Ambos mantienen una enorme cantidad de seguidores en México, aunque la simulación refleja una ligera ventaja para el capitán argentino.

Lionel Messi celebra el gol de Argentina|X: CONMEBOL

Cristiano Ronaldo mantiene una enorme base de seguidores en México

El 34 % proyectado confirma que Cristiano Ronaldo conserva un respaldo importante entre los aficionados mexicanos. Eso se basa mucho en su trayectoria en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Además, muchos mexicanos se ven reflejados en su mentalidad y su disciplina para seguir en la élite del futbol. En eso encuentran argumentos para considerarlo el mejor futbolista de su generación.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Partidos: 5

Goles: 3

Asistencias: 0

|MEXSPORT

Lionel Messi (Argentina)

Partidos: 7 (jugará el 8º en la Final)

Goles: 8

Asistencias: 4.

Lionel Messi quiere romper el maleficio|X: Argentina

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