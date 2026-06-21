Mientras Moisés Caicedo vale 100 millones, el inédito precio de la figura de Curazao

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala contrastes económicos fascinantes. Mientras el Ecuador de Moisés Caicedo —cuyo valor de mercado asciende a los 100 millones de euros— se perfila como una de las selecciones con mayor potencial económico y deportivo del continente, su rival en la segunda fecha del Grupo E, Curazao, representa la otra cara de la moneda en esta cita mundialista. ¿La razón? Su máxima figura, Armando Obispo, tiene una cotización de 4 millones.

Curazao: La Cenicienta que desafía la lógica

Curazao está viviendo un sueño. Sin embargo, su valor no reside en las cifras millonarias de sus contratos, sino en un proyecto identitario único: 25 de sus 26 futbolistas convocados nacieron en el extranjero, principalmente en los Países Bajos, pero decidieron representar los colores de esta isla caribeña.

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El jugador más valioso de este combinado es el defensor Armando Obispo. Con 27 años, el futbolista del PSV Eindhoven —club donde se formó— tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, según Transfermarkt. Obispo, quien cuenta con pasado en las fuerzas básicas de la selección neerlandesa, nunca llegó a debutar con el primer equipo de los Países Bajos, lo que abrió la puerta para su desembarco en Curazao en octubre pasado. Hoy, es el líder indiscutible de una defensa.

El ranking de los jugadores más caros de Curazao

Más allá de Obispo, el plantel caribeño cuenta con futbolistas con trayectoria en el fútbol europeo que intentarán dar la sorpresa:



Armando Obispo, 4,0 millones de euros

4,0 millones de euros Tahith Chong, 3,5 millones de euros

3,5 millones de euros Sontje Hansen, 3,5 millones de euros

3,5 millones de euros Juninho Bacuna, 1,7 millones de euros

1,7 millones de euros Riechedly Bazoer, 1,5 millones de euros

Duelo de realidades en el Grupo E

Cuando el árbitro dio el pitazo inicial, los millones de euros de Caicedo y la "Tri" quedaron de lado. Ecuador necesitaba sumar de a tres para asegurar su camino a la siguiente instancia, mientras que Curazao llegaba con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en el escenario más importante del mundo.

Un choque donde la jerarquía individual se puso a prueba ante el esfuerzo colectivo de un equipo que, pese a sus limitaciones económicas, ya demostró que el dinero no juega en la cancha.

