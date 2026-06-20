¿Qué lesión tiene Raphinha? La Selección de Brasil lanza el primer diagnóstico del futbolista

La goleada (3-0) de la Selección de Brasil sobre Haití quedó opacada por un imponderable físico que activó las alarmas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El extremo de Barcelona, Raphinha, se vio obligado a abandonar el campo de juego antes de tiempo, dejando al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti con la incertidumbre sobre el alcance real de su lesión. Según las primeras evaluaciones, el inconveniente sería más leve de lo pensado inicialmente.

El diagnóstico oficial de la CBF sobre Raphinha

Tras el pitazo final en el Lincoln Financial Field, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un breve comunicado para aclarar la situación del jugador: "El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado".

Por su parte, el seleccionador Carlo Ancelotti profundizó en la conferencia de prensa posterior al partido. El estratega italiano confirmó que la dolencia se localiza en los isquiotibiales (tendón de la corva) y adelantó que, por el momento, es prematuro determinar la gravedad de la lesión hasta que el futbolista se someta a exámenes médicos más exhaustivos durante las próximas horas.

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Incertidumbre en el vestuario

La salida de Raphinha —quien se retiró del césped visiblemente afectado y con gestos de clara preocupación— no pasó desapercibida para sus compañeros. Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, expresó el sentir del plantel en zona mixta: "Sufrir una lesión siempre es muy complicado y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros... Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo".

En reemplazo del 11 brasileño ingresó Rayan, el jugador más joven de la delegación y actual ficha del Bournemouth, quien ahora podría asumir un rol protagónico si los tiempos de recuperación del extremo del Barcelona se prolongan. Cabe recordar que Raphinha venía de una temporada marcada por diversos contratiempos físicos, lo que añade una capa extra de cautela a la gestión de su salud por parte del cuerpo médico brasileño.