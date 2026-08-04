Mientras ofertó 5M por Israel Reyes, ahora Roma busca al peor jugador de Argentina por 17M

La Roma volvió a mover el mercado de fichajes con una oferta importante para reforzar su defensa. El club italiano, que semanas atrás había mostrado interés en Israel Reyes, ahora concentra sus esfuerzos en un futbolista de la selección de Argentina. La Loba realiza otro movimiento que enfría la posibilidad para el defensor del Club América.

De acuerdo con distintos reportes, la Roma presentó una propuesta por el argentino de 17 millones de euros, incluyendo bonos, y buscará cerrar el acuerdo en los próximos días. La operación responde a un pedido del entrenador Gian Piero Gasperini para fortalecer la banda derecha, un sector que Reyes también tiene la posibilidad de cubrir, pero sería descartado.

¿Quién es el jugador de Argentina que pasó a ser la prioridad de la Roma?

El futbolista en cuestión es Nahuel Molina Lucero, lateral derecho de Argentina, cuyo contrato con Atlético de Madrid termina en junio de 2027. Ante ese escenario, el conjunto español considera una venta antes de que el futbolista entre en su último año de vínculo y disminuya su valor de mercado.

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Molina conoce bien la Serie A tras su paso por Udinese y, de darse el traspaso, compartiría vestuario con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro. Durante su etapa con el Atlético disputó 181 partidos oficiales, con 9 goles y 17 asistencias.

|Reuters

Israel Reyes pierde fuerza en el mercado europeo

El movimiento también modifica el panorama de Israel Reyes. La Roma había realizado una oferta cercana a los 5 millones de euros por el defensor mexicano, pero el Club América no aceptó la propuesta ya que buscaban 7 millones de euros.

Posteriormente, el conjunto italiano reforzó su defensa con Konstantinos Koulierakis y ahora busca incorporar a Nahuel Molina. Con esas operaciones, las posibilidades de que Reyes llegue a la Serie A disminuyen considerablemente.

La Loba habría lanzado una contrapropuesta de 6 millones de euros (más de 119.3 millones de pesos).|Club América

¿Por qué se habla de que es el “peor jugador de Argentina”?

En las últimas semanas, Molina también quedó bajo la lupa por su actuación con Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la semifinal ante Inglaterra y en la final frente a España recibió críticas de parte de aficionados y analistas por acciones defensivas en las que perdió la marca en los goles de sus rivales.

Aun así, la Roma mantiene su confianza Nahuel Molina Lucero y está dispuesta a invertir una cifra muy superior a la que ofreció anteriormente por Israel Reyes.

