Roma ya no buscaría a Israel Reyes y esta es la dura razón

La mínima distancia que existía entre Israel Reyes y la Roma parece hacerse gigante en el mercado de transferencias. Durante las últimas semanas, el defensor del Club América fue relacionado con la Loba, pero un movimiento reciente de los italianos cambió el panorama. Ahora, todo apunta a que perdió fuerza y el mexicano seguiría en la Liga BBVA MX.

Mientras muchos preguntan sobre el sueldo de Israel Reyes en América, el motivo de su continuidad en las Águilas depende de otra cosa. Pues está relacionado con un fichaje que la Roma confirmó. La incorporación fortalece una de las posiciones donde también puede desempeñarse Reyes y reduce las posibilidades de una nueva negociación con los de Coapa.

La Loba habría lanzado una contrapropuesta de 6 millones de euros (más de 119.3 millones de pesos).|Club América

Un fichaje cambia el panorama para Israel Reyes en la Roma

La Roma desembolsó alrededor de 15 millones de euros para cerrar la contratación de Konstantinos Koulierakis, futbolista griego que estaba en el Wolfsburgo. Esa inversión representa una apuesta importante para reforzar la defensa y modifica las prioridades del club italiano en el mercado de verano.

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Antes de esa operación, el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini había mostrado interés en Israel Reyes. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron después de que el Club América rechazó una primera oferta, al considerar que el monto estaba por debajo de la valoración que tiene el defensor mexicano.

|MEXSPPORT

Israel Reyes pierde fuerza como opción para la Roma

Diversos reportes señalaron que la propuesta inicial rondó los 5 millones de euros. La directiva azulcrema pretendía una cifra cercana a los 7 millones para abrir la puerta a un acuerdo. Desde entonces, las conversaciones quedaron en pausa.

Con la llegada de Koulierakis, la competencia en la zaga aumentó todavía más. Además del griego, la Roma cuenta con defensores como Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Daniele Ghilardi, Jan Ziolkowski y Mario Hermoso.

🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.



Agreement also with the defender since yesterday, as reported.



Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

El mercado todavía no está cerrado para Reyes

Aunque el panorama luce menos favorable para Israel Reyes, su futuro aún no está completamente definido. El mercado de transferencias en la Serie A permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre y la Roma todavía podría modificar sus planes.

Por ahora, la contratación de Konstantinos Koulierakis aparece como el principal obstáculo para que el defensor mexicano llegue al futbol italiano. Mientras no exista una nueva propuesta, todo indica que Reyes continuará en el Club América.

